Оккупанты обстреляли больницу в Николаевской области (фото, видео)

Российские оккупанты обстреляли больницу в Баштанке Николаевской области. В результате очередного преступления врага есть раненые.
Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.
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"Рашисты, так и будете зомбировано транслировать на своих фашистских каналах "уничтожение исключительно военных объектов на "нацистской" территории"? А не хотите рассказать, как бомбите больницы? Например, как вам такой сюжет: "Российские падлы, бомбили больницу в Баштанке. Уничтожены отделения диализа, приемное отделение, операционная без стеклопакетов... есть пострадавшие", — написала Замазеева в Facebook.
По ее словам, обошлось без погибших.
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- В Николаевской области за предыдущие сутки, 17 апреля, ранения получили 13 человек.
- За минувшие сутки в Николаевской области от обстрелов российских оккупантов получили ранения 10 человек. Большинство из них – гражданские.