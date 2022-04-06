Арестович о Бородянке: Даже у военных не хватает сил говорить после увиденного

Ситуация в поселке намного хуже, чем в Буче

Алексей Арестович: ""Буча - это не самое страшное. Бородянка!" Фото: коллаж "Сегодня"

Буча и Ирпень, в которых происходили массовые изнасилования, пытки и убийства мирных жителей, оказались не самыми ужасными местами Киевской области, попавшими под оккупацию российских войск. Намного страшнее ситуация в поселке Бородянка. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире YouTube-канала ФЕЙГИН LIVE.

"Буча – это не самое страшное. Бородянка! В Бородянке все, кто успел побывать, говорят, что ситуация намного, намного хуже. По количеству погибших", – сказал Арестович.

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Как отметил советник главы Офиса Зеленского, он еще не успел побывать в Бородянке, но его друзья, профессиональные военные, которые сейчас находятся в поселке, пребывают в состоянии шока от увиденного.

"Мои друзья, профессиональные военные, которых не напугаешь и не удивишь ничем, говорят, что ситуация намного хуже, чем в Буче. У них даже голоса не хватает говорить по телефону после увиденного", – сказал Арестович.

Советник главы Офиса президента добавил, что в ближайшее время журналисты и общественность сможет узнать подробности ужасных преступлений, совершенных российскими захватчиками в Бородянке.

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Бородянка – еще один городок под Киевом, который понес большие убытки и потери от рук циничных российских оккупантов. На днях это место удалось освободить от "русского мира".

Ранее сайт "Сегодня" показывал, как выглядит Бородянка после российских оккупантов.

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Также мы информировали, что украинская певица Руслана посетила освобожденную от рашистов Бородянку, чтобы передать гуманитарную помощь.