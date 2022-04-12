Арестович ошибся в прогнозах – есть две причины, по которым эта война с Россией будет последней

Советник главы ОП в интервью Евгению Киселеву дал прогноз – через пару лет война с РФ повторится. Но есть основания надеяться, что он в расчетах ошибся

Украине может и не нужно будет воевать с Россией еще раз, потому что Россия сама себя разрушит / Фото: Коллаж: Сегодня

Алексей Арестович убежден, что войны с Россией повторятся, и наверное, не один раз. Украинцам придется десятилетиями жить в состоянии перманентного конфликта с соседом. Так живет Израиль. Об этом Арестович сообщил в комментарии Евгению Киселеву в эфире марафона FREEDOM на канале Украина 24. Мы нашли по крайней мере две причины, почему все будет не так.

"Я практически уверен, что мы теперь будем постоянно жить в серии ограниченных инцидентов, мелких стычек. То, что они в течении года, двух или еще нескольких лет попытаются реализовать второй раунд, поквитаться. Это 101%. Ну хорошо, 99", – сказал Арестович.

Позднее, Арестович еще несколько раз повторил эту мысль и даже развил ее. Например, он предположил, что в ближайшие годы будет два конфликта и еще одна большая война.

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Несмотря на крайнюю тяжесть противостояния, время играет на Украину. Чем дольше противостояние будет длиться, тем больше ослабнет Россия.

По историческим меркам осталось недолго до того момента, когда Россия поймет, что война несет для нее катастрофические последствия и пересмотрит свою политику. Две причины – почему случится именно так.

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1) Потому что мир набросил на Россию санкционную удавку

ЕС и США взяли курс на экономическое удушение России. Слово "удушение" подходит – санкции действуют медленно, но верно, как угарный газ. Последствия не могут сказаться сразу, ведь у России еще есть собственные ресурсы. Только пополнять их все сложнее.

К концу текущего года проявятся признаки дефолта – галлопирующая инфляция, невозможность приобрести основные товары, перебои с коммунальными платежами.

– галлопирующая инфляция, невозможность приобрести основные товары, перебои с коммунальными платежами. Через один-два года будут заморожены основные стратегические проекты в экономике. Застопорится строительство, легпром, сфера услуг.

Через три года Россия столкнется с тотальным дефицитом и нищетой.

Этот процесс может пойти и быстрее. Те, кто не верят в эффективность санкций, сильно заблуждаются.

После аннексии Крыма и начала войны на Донбассе Россия уже попала под санкции, впрочем, в сравнении с нынешними – незначительными. Власти России всегда говорили, что санкции им нипочем.

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На самом деле российская экономика после 2014 года начала скатываться в яму. Так, в еще благополучном 2013 году ВВП РФ (по паритету покупательской способности, в текущих долларах США) составлял 2,3 трлн. долл. Смотрите, что произошло дальше:

2014: 2,1*

2015: 1,4

2016: 1,3 (экономика достигла дна, упав до уровня кризисного 2006 года)

2017: 1,6 (должен быть рост, но вместо него – четыре года застоя)

2018: 1,6

2019: 1,7

2020: 1,5 (экономика так и не начала расти)

(*) ВВП РФ в триллионах долларов, по паритету покупательской способности в текущих долларах США, источник – Википедия.

Что все это значит? Что уже через год-полтора России будет не до войны с Украиной. Ее возьмут за горло внутренние экономические проблемы – бедность, безработица, безнадега.

Вот несколько вопросов по этому поводу:

1) Во время Второй мировой СССР перевел экономику на военные рельсы. Все воевали или работали на заводах, делали снаряды и танки для фронта. И СССР выстоял. Почему Путин не может так сделать?

Потому что тогда СССР получал помощь от всего мира. В том числе и от США – по программе ленд-лиза. Теперь же России никто помогать не собирается, даже Китай. Повторить СССР не получится, русских теперь ждет совершенно другая история.

2) Путин намекнул, что Запад может отменить санкции. Вводил он их с явной неохотой. А вдруг и правда отменит?

Запад тяжело вводит санкции и ограничения, это правда. Но отменяет эти санкции Запад тоже очень медленно. Это легко понять, ответив на вопрос, какие санкции, введенные в 2014 году, Запад отменил? Ответ такой: отменил запрет на поставки ракетного топлива – только для космической программы России; сделал несколько исключений по поводу индивидуальных счетов в западных банках для жителей Крыма. Это все.

Просто заключения мира с Украиной будет недостаточно, чтобы получить отмену санкций.

Россию регулярно накрывают экономические проблемы. На памяти ныне живущих поколений такое случалось по несколько раз.



2) Потому что Путин не вечен, и следующим главарем там будет не Навальный

Путин или Навальный – все равно, кто президент – он будет воевать с Украиной, говорит Арестович. Это не совсем так.

В России всегда на смену сильному правителю, "собирателю земель" приходит смутное время.

После Ивана Грозного – лжедмитрий;

После Петра I – эпоха дворцовых переворотов;

После Сталина – кукурузник Хрущев, при котором советская империя начала быстро разваливаться – откололся Китай, Албания, была пражская весна и революция в Венгрии.

Причем, чем круче у России лидер, тем после него сильнее смута. Это не случайно: тираны, которые правят Россией, такие как путин, боятся соперников и сжирают их. Иван Грозный убил своего сына, потому что в чем-то заподозрил. Ну и так далее. Десятки и даже сотни примеров.

Когда авторитарный правитель умирает, оказывается, что вокруг ни одного достойного лидера, только клоуны остались. В итоге, в стране начинается разброд и шатание.

Когда Россия вступает в период смуты (последний такой период был при Ельцине, в 1990-е годы), она становится неагрессивной. Более того, начинаются внутренние распри, развал и коррупция. Короче, не до Украины.

Часто украинцы фантазируют о том, как наши войска победят, займут Москву и разрушат ее. На самом деле не надо ничего разрушать. Опыт подсказывают, что русские сами все сделают. / Фото: Иллюстративное фото

Так же будет и после Путина. Которому, кстати, говорят осталось недолго. На это указывает ряд признаков:

Путина постоянно сопровождает множество врачей, среди них – светила местной медицины, в том числе известный врач-онколог.

Путин проводит встречи за восьмиметровым столом, так обычно делается, если человек боится заразиться от собеседника. Подозревают, что Путин уже много лет лечится от онкологии, возможно, он болен раком щитовидной железы. Для лечения этого заболевания показана химиотерапия, она садит иммунитет. Соответственно, длинные столы действительно необходимы.

Притом, что вокруг Путина куча врачей, российский фюрер увлекается нетрадиционной медициной, ездит на Урал к шаманам и знахарям, принимает ванны из экстракта рогов оленей. Вся эта ерунда с его подачи даже стала модной среди российской элиты. Вопрос в том, что человек проявляет интерес к нетрадиционной медицине, если традиционная не может его излечить или поставила смертельный диагноз.

Хотя в окружении Путина постоянно повторяют, что он здоров как бык, факты указывают на иное. / Фото: Обозреватель

Интернет-издание "Проект" подробно рассмотрело вопрос о здоровье Путина. При этом авторы констатировали, что эта тема – одна из самых запретных в кремлевских кругах.

Вывод из всего этого – Арестович вероятно загнул. Остается надеяться, что нынешняя война поскорее закончится. А новой может и не быть. Кстати, конца войны Арестович ожидает уже в апреле.