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Арестович рассказал, как частям РФ удалось быстро продвинуться к Киеву

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30 марта, 01:44
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Окрестности столицы защищают системы ПВО и можно увидеть, что сейчас идет контрнаступление в этом направлении, потому что наша авиация работает
Алексей Арестович рассказал, как оккупанты пробрались к Киеву. Фото: коллаж "Сегодня"
Алексей Арестович рассказал, как оккупанты пробрались к Киеву. Фото: коллаж "Сегодня"

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что невозможно противостоять на ровном месте авиации, у которой перелетное время всего две минуты. По его словам, у Украины с Россией 6,5 тысяч км границ. Он считает, что сначала необходимо "немного отойти, чтобы потом приманить".

Об этом Арестович рассказал в интервью BBC News Україна.

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"У нас с Россией 6,5 тысяч км границ. Невозможно противостоять на ровном месте авиации, у которой перелетное время две минуты из Крыма. На Полесских направлениях можно было стать и давать бой, но плечо авиации из Беларуси очень короткое и наши войска просто перемешали бы там с песком", – отметил советник главы ОП.

Он добавил, что окрестности Киева защищают системы ПВО и можно увидеть, что сейчас идет контрнаступление в этом направлении, потому что наша авиация работает.

"Мы должны были немного отойти, чтобы потом приманить. Мы с помощью маневров втягиваем в ловушки, а потом обрезаем", – подчеркнул Арестович.

Арестович считает, что перелом в войне с РФ произойдет в начале мая

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что перелом в войне с РФ произойдет в конце апреля — начале мая.

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Арестович заявил, что гуманитарная катастрофа, такая как в Мариуполе или Изюме, долго продолжаться не будет.

"Месяцами она не будет продолжаться. Россияне не удержат территорию эту месяцами. Я думаю, что в конце апреля — начале мая все должно постепенно заканчиваться", — сказал Арестович.

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