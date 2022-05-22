Арестович рассказал, когда ВСУ выйдут на пик боевой мощи и что это будет означать

Советник главы ОПУ считает, что РФ попытается поскорее прекратить боевые действия

Арестович рассказал, когда ВСУ выйдут на пик боеготовности / Фото: Коллаж: Сегодня

Вооруженные силы Украины в течение 1-2 месяцев выйдут на пик боеготовности, поэтому Кремль хочет поскорее прекратить боевые действия и навязать Киеву новые "минские соглашения".

Об этом рассказал внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире Youtube-канала "Фейгин Live".

Реклама

По словам Арестовича, в России понимают неприятную вещь – "украинская армия в течение месяца-полутора, максимум двух, выходит на пик своей боеспособности за счет поставок западного вооружения".

"Российское руководство не вполне уверено, что российская армия успееет мобилизовать заново срочников, резервистов и выйти на пик своей боеготовности к тому моменту, когда будет украинская боеготовность. Их задача – отттянуть перевооружение украинской армии по максимуму, а для этого им нужно провести очень четкий тезис, что войну нужно прекращать. А один из лучших способов прекращать войну – прекратить милитаризировать Вооруженные силы Украины. Их задача – сбить темпы поставок вооружения", – объяснил он.

Советник главы ОПУ прогнозирует, что РФ попытается полностью захватить Донецкую и Луганскую области, после чего объявить цели войны достигнутыми и пойти на переговоры с Западом.

Реклама

Как отметил Арестович, в Кремле попытаются повернуть ситуацию – "мы и Запад уговариваем безумную нацистскую Украину". Для Украины это будет означать перспективу "Минска-3".

"Зеленский четко дал понять, что он не даст навязать "Минск-3" в любом варианте. Потому это соглашательство имеет цели для РФ потянуть время, чтобы она собрала ресурсы и снова нарушила этот "Минск", попытавшись опять пойти в наступление либо укрепиться", – подчеркнул он.

Американские аналитики прогнозируют наступление РФ в двух областях

Американский Институт изучения войны сообщил, что Россия перебрасывает силы на южное направление и готовит наступление в Запорожскую и Херсонскую области.

Целью российских войск может стать захват оставшейся северной части Херсонской области и продвижение в Запорожье. В частности, в Высокополье и Архангельское в Херсонской области прибыло пополнение личного состава и техники россиян. Там в ближайшее время ожидается повышение активности боевых действий.

Реклама

В Институте отметили высокую концентрацию российских войск в Инженерном, южнее Гуляйполя, что может свидетельствовать о том, что российские войска потенциально готовятся к продолжению наступления в направлении Гуляйполя.