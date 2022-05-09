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Аваков: Путин на параде осквернил Киев и Одессу

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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9 мая, 21:48
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Российский лидер сделал это, пока ракеты летели бомбить украинские города
Арсен Аваков заявил, что Владимир Путин осквернил на параде Киев и Одессу.
Арсен Аваков заявил, что Владимир Путин осквернил на параде Киев и Одессу. / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент РФ Владимир Путин во время парада в Москве 9 мая осквернил Киев и Одессу. Он возложил цветы этим городам-героям Второй мировой войны, в то время как российские ракеты летели их бомбить. В остальном "День победы" мало чем удивил.

Такое мнение выразил экс-министр МВД Украины Арсен Аваков в интервью Наталье Влащенко на YouTube-канале "Україна24".

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Аваков подчеркнул, что к пониманию планов тирана дата 9 мая мало что прибавила.

"Мы итак понимали все его планы, мало чем нас этот день удивил. Меня, пожалуй, он удивил еще только тем, что набралось, хамло такое, цинизма и возложил цветы городам-героям победителям Второй мировой войны. Возложил Ленинграду, затем Киеву, а затем Одессе", – сказал бывший министр.

Аваков отметил, что в этот момент российские ракеты летели бомбить Киев и Одессу.

"Одессу в особенности, в последние дни. Вот она – норма цинизма обычного диктатора", – отметил он.

Российская циничная местная элита обнаружила и сформулировала, что "Путин дал заднюю". По мнению Авакова, если это так – это означает только одно – Акела промахнулся и начнется подковерная борьба, которую мы вскоре увидим.

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"Что бы это ни было, это не укрепление России, а значит, мы имеем все больше стратегических возможностей защитить себя и закрепить свою победу", – констатировал экс-министр МВД.

Аваков посоветовал Путину ждать суда в Гааге

Аваков пожелал бункерному вождю судьбы человека, который, закутавшись в плед, ожидает суда в Гааге.

"Путин (на параде ко Дню победы, – ред.) сел на стульчик среди ветеранов с одеялком, прикрыв коленки. Именно такой должна быть его судьба в ближайшее время – сидеть закутанным в одеялко на скамеечке, и обязательно, чтобы она была на Международном суде", – сказал Аваков.

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