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Войска РФ наносят авиаудары по "Азовстали", но несут огромные потери – Генштаб ВСУ

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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24 апреля, 07:17
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Кроме того, оккупанты частично блокируют Харьков и осуществляют огневое поражение подразделений наших войск
Оккупанты продолжают штурмовать "Азовсталь" в Мариуполе. Фото: коллаж "Сегодня"
Оккупанты продолжают штурмовать "Азовсталь" в Мариуполе. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на утро 24 апреля российские оккупанты продолжают частичную блокировку Харькова, производят огневое поражение подразделений наших войск и объектов критической инфраструктуры. Также враги штурмуют "Азовсталь" в Мариуполе. При этом захватчики несут огромные потери.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Сводка Генштаба

  • На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. В районах населенных пунктов Грабовка, Глубокское и Калинино Гомельской области проводилось инженерное оборудование позиций.
  • На Северском направлении без существенных изменений. Пограничная служба ФСБ Российской Федерации продолжает обеспечивать усиленную охрану украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. Противник наращивает инженерно-фортификационное оборудование позиций в Брянской области в 3 км от государственной границы Украины.
  • На Слобожанском направлении враг увеличивает группировку войск за счет опрокидывания и сосредоточения дополнительных подразделений в Белгородской области. Так, по имеющимся данным, в 60 км от государственной границы Украины развернуты пусковые установки ОТРК "Искандер-М". Враг продолжает частичную блокировку Харькова, производит огневое поражение подразделений наших войск и объектов критической инфраструктуры. С целью усложнения перемещения подразделений Сил обороны в районе населенного пункта Коротичи противник провел дистанционное минирование местности.
  • Оккупанты обстреливают позиции наших войск в районах населенных пунктов Курулька и Новая Дмитровка, проводят воздушную разведку позиций подразделений Вооруженных Сил Украины с помощью БПЛА "Орлан-10" в районах населенных пунктов Барвенково, Курулька и Гусаровка.
  • На Донецком и Таврическом направлениях враг оказывает огневое влияние на позиции наших войск с применением минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по всей линии столкновения. Активизировал наступательные и штурмовые действия на Северодонецком, Кураховском и Попаснянском направлениях. Идут бои в районах населенных пунктов Заречное, Рубежное и Попасное. На Северодонецком направлении враг провел понтонные переправы через реку Красная. На Авдеевском направлении наращивает систему противовоздушной обороны.
  • На Мариупольском направлении противник продолжал огневое влияние и блокировать наши подразделения в районе "Азовстали" города Мариуполь. Наносит авиационные удары, в том числе и с самолетов дальней авиации. Используя железнодорожное сообщение, противник делает попытки наладить логистическое обеспечение войск.
  • На Южнобузском направлении враг продолжает удерживать занятые позиции, в отдельных направлениях пытается улучшить тактическое положение, оказывает огневое влияние на позиции подразделений наших войск и объекты гражданской инфраструктуры украинских населенных пунктов.
  • Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины вместе с другими зенитными подразделениями Сил обороны за предыдущие сутки уничтожены 17 воздушных целей: девять БПЛА, три самолета и пять крылатых ракет.
  • На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты 12 атак российских оккупантов, уничтожены четыре танка, 15 единиц бронированной и четыре единицы автомобильной техники, пять артиллерийских систем.

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ВСУ уничтожают оккупантов. Фото: Генштаб

ВСУ ликвидировали 21600 оккупантов и уничтожили более 800 танков

С начала полномасштабного вторжения России в Украину оккупанты потеряли более 21 600 человек личного состава, а также украинские военные уничтожили более 2 тысяч бронированных машин и 177 самолетов российской армии. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Боевые потери противника с 24.02:

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  • личный состав – около 21 600 человек,
  • танки ‒ 854 единиц,
  • боевые бронированные машины ‒ 2 205 единиц,
  • артиллерийские системы – 403 единицы,
  • РСЗО – 143 единицы,
  • средства ПВО – 69 единиц,
  • самолеты – 177 единиц,
  • вертолеты – 154 единицы,
  • автомобильная техника – 1 543 единицы,
  • корабли / катера – 8 единиц,
  • цистерны с ГСМ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 182,
  • Специальная техника – 27,
  • Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

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Данные на 10:00 23 апреля
1
Личный состав 21 600
Личный состав
2
Самолеты 177
Самолеты
3
Вертолеты 154
Вертолеты
4
Танки 854
Танки
5
ББМ 2205
ББМ
6
Артиллерия 403
Артиллерия
7
Средства ПВО 69
Средства ПВО
8
РСЗО 143
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 182
БПЛА
11
Корабли/катера 8
Корабли/катера
12
Транспорт 1543
Транспорт
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Непокоренные
Игорь Дыкун – младший лейтенант 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ. С 2014-го находится в горячих точках российско-украинской войны. Неоднократно был ранен, но всегда возвращался в строй. В бою под Ирпенем 27-летний офицер проявил героизм: собственноручно уничтожил более десяти оккупантов и взорвал БМД врага, чем спас побратимов от удара с тыла. Герой Украины.
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