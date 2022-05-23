Битва за Донбасс: в Генштабе назвали ключевое для оккупантов направление

Попытки войск РФ атаковать успеха не имеют, боевой дух врага остается низким

В Генштабе рассказали о ситуации на фронте / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты продолжают обстрелы и попытки атаковать на востоке и юге Украины, разворачивают дополнительные зенитные ракетные дивизионы в аннексированном Крыму и создают на захваченных территориях "комендатуры". На Донбассе оккупанты сосредоточили усилия на Бахмутском направлении, чтобы окружить подразделения ВСУ и захватить Луганщину.

Об этом сообщает в Facebook Генеральный штаб ВСУ, комментируя 89-е сутки войны в Украине.

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На Волынском и Полесском направлениях определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь выполняют задачи по прикрытию украинско-белорусской границы. Угроза нанесения ракетно-бомбовых ударов с территории республики Беларусь остается.

На Северском направлении враг продолжает проводить мероприятия по усилению участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. Российские оккупанты не прекращают обстрелы позиций Сил обороны, развернутых в непосредственной близости к государственной границе Украины в Сумской и Черниговской областях.

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На Слобожанском направлении захватчики пытаются удержать занимаемые рубежи. Обстреливают украинские войска с целью недопущения дальнейшего продвижения в сторону государственной границы. Пытаются улучшить тактическое положение своих подразделений.

При поддержке артиллерии враг возобновил штурмовые действия в районе населенного пункта Терновая, успеха не имел.

На Славянском направлении главные усилия противник сосредоточил на удержании занятых позиций, ведении разведки и разработке условий для восстановления наступления. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Богородичное и обстреливал из артиллерии населенные пункты Гусаровка, Чепиль, Долина и Святогорск. Противник применил реактивные системы залпового огня и тяжелые огнеметные системы в районе населенного пункта Студенок.

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На Донецком направлении вражеские подразделения не оставляли попыток прорвать оборону наших войск с целью их оцепления и выхода на административные границы Луганской области. Основные усилия сосредоточиваются на Бахмутском направлении.

На Лиманском направлении ведение активных боевых действий не отмечено. Враг осуществил артиллерийские обстрелы подразделений Сил обороны и гражданских объектов в населенном пункте Лиман.

На Северодонецком направлении, при поддержке артиллерии, противник вел штурмовые действия, успеха не имел, понес потери и отступил.

На Бахмутском направлении противник пытался вести наступление, успеха не имел. В направлении Луганска провел разведку боем, успеха не имел, отошел.

На Южнобужском направлении оккупанты продолжают обстрелы позиций наших войск с целью сковывания их действий. Продолжается инженерное оборудование оборонных рубежей в районе населенного пункта Посад-Покровский.

Продолжаются меры административно-полицейского режима на временно захваченных территориях Украины. Так, по имеющейся информации, на временно занятых территориях Херсонской и Запорожской областей оккупанты создали девятнадцать так называемых "комендатур".

В Черноморской и Азовской операционных зонах корабельные группировки противника продолжают выполнять задачи по изоляции районов ведения боевых действий и нанесения ракетных ударов по объектам инфраструктуры на территории Украины.

По имеющейся информации, с целью наращивания системы противовоздушной обороны на территории северо-западной части временно-оккупированной Автономной Республики Крым противник разворачивает два дополнительных зенитных ракетных дивизиона С-400.

Морально-психологическое состояние личного состава оккупантов остается низким, отмечается системное употребление алкогольных напитков и дезертирство. Личный состав подразделений врага жалуется на неэффективность атак на позиции Сил обороны Украины.

В Генштабе ВСУ озвучили потери врага

По данным Генерального штаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 23.05 составили:

личного состава – около 29 200 (+150) человек ликвидировано;

танков – 1293 (+8) единицы;

боевых бронированных машин – 3166 (+25) единиц;

артиллерийских систем – 604 (+5) единицы;

РСЗО – 201 (+0) единица;

средств ПВО – 93 (+0) единицы;

самолетов – 204 (+0) единицы;

вертолетов – 170 (+0) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 476 (+6);

крылатые ракеты – 110 (+3);

корабли/катера – 13 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 2206 (+12) единиц;

специальной техники – 43 (+0).

Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Бахмутском направлении.

Телеведущий Алексей Бурлаков озвучил каналу "Украина 4.5.0." потери врага по состоянию на 23 мая. За прошедшие сутки враг потерял: 150 солдат личного состава, 8 танков и 25 бронированных машин.