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Британия будет решать вопрос помощи Украине без одобрения НАТО – Джонсон

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21 апреля, 16:48
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Британский политик намерен ответить Кремлю, если они решатся перейти все границы
Премьер-министр Великобритании сделал заявление
Премьер-министр Великобритании сделал заявление / Фото: Коллаж: Сегодня

Великобритания оставила за собой право действовать по Украине самостоятельно.

Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон, пишет ЗнайUA.

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"В случае применения оружия массового поражения Великобритания оставляет за собой право самостоятельно, не консультируясь с другими странами НАТО, нанести ответный удар", – сказал он.

Такое заявление он сделал во время очередного обращения к народу.

Битва за Донбасс будет напоминать Вторую мировую

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что битва за Донбасс будет напоминать Вторую мировую войну. Ожидается, что она будет проходить с привлечением тысяч танков и других вооружений. Об этом он сказал во время брифинга в Брюсселе.

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"Битва за Донбасс будет напоминать вам, говорю это с сожалением, но это правда, будет напоминать Вторую мировую войну. С крупными операциями, маневрами, с применением тысяч танков, бронированной техники, самолетов и артиллерии. Это не будет локальная операция России, с учетом того, как она к этому готовится", – отметил Кулеба.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что самая трудная ситуация – это битва за Донбасс. Оккупанты стягивают туда все свои силы. Ситуация в ООС будет влиять на ход войны.

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Отвлек на себя огонь вражеской авиации… Майор Дмитрий Коломиец – военный летчик-истребитель. Одним из первых встретил врага: утром 24 февраля офицер вступил в воздушное сражение над Хмельницкой областью. Героически отвлек на себя огонь вражеской авиации, чем спас побратимов и десятки самолетов. Герой Украины. Посмертно.

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