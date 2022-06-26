Буданов назвал единственный для Украины вариант вернуть свои территории

Глава ГУР призвал не надеяться на чудо в войне с РФ

Буданов спрогнозировал окончание войны. Фото: коллаж "Сегодня"

Глава разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия использует резервные силы в ходе тайной мобилизации для пополнения своих рядов на востоке Украины.

Об этом сообщает Reuters.

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"Стратегия очень проста. Стабилизировать ситуацию. Получить необходимое количество техники и подготовить необходимое количество сил и средств для начала контрнаступления, чтобы вернуть всю нашу территорию", – сказал он.

Буданов отметил, что мы не должны ждать чуда, что русские устанут и перестанут хотеть воевать и так далее. Мы отвоюем свою территорию в результате нашего контрнаступления.

Он сказал, что в войне против Украины было задействовано 330 000 военнослужащих, треть всех вооруженных сил РФ, и добавил, что эта цифра также включает небоевой персонал, такой как персонал тылового обеспечения.

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"Основную часть этого числа составляет боевая часть, а это более 50% того, что есть у россии на данный момент", – сказал Буданов.

Он сказал, что спокойно относится к возможности того, что Россия в конечном итоге открыто объявит о мобилизации, поскольку это будет означать, что президенту Владимиру Путину придется столкнуться с неудобными вопросами дома.

"Они действительно этого боятся – это основная причина, почему мобилизация происходит скрытно, в том числе с использованием (резервистов)", – сказал он.

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По словам Буданова, воинские части, принимавшие участие 24 февраля, и те же воинские части сейчас в большинстве случаев имеют вторую, а в некоторых случаях даже третью группу личного состава.

"Это не хорошо обученные люди, которых готовили много лет", – сказал он.

Ранее мы сообщали, что Буданов анонсировал большие перемены на фронте.

Также напомним, Буданов раскрыл подробности операции защитников Украины на Змеином.