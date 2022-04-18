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Цель Путина – уничтожение Украины: главные заявления власти за 18 апреля

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
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18 апреля, 12:38
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В России пока не знают, как достигнуть поставленной цели
Путин все еще хочет силой вернуть Украину в российскую сферу. Фото: коллаж "Сегодня"
Путин все еще хочет силой вернуть Украину в российскую сферу. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине 54-й день полномасштабной войны с Россией. Оккупанты пытаются активизировать боевые действия на Донецком и Таврическом направлениях, а тем временем в Верховной Раде прогнозируют дату завершения войны.

Сайт "Сегодня" собрал главные заявления украинской власти за 18 апреля.

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Президент Украины подвел итоги 53-х суток войны против России

В ночь на 18 апреля президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам и поздравил христиан западного обряда с Пасхой.

"Самый радостный христианский праздник. Праздник победы жизни над смертью. Украинская католическая община объединяет миллионы людей. И я искренне желаю каждому и каждой мира. Желаю сохранить душевный свет даже в это темное время войны против нашего государства. Сохранить, чтобы уже скоро увидеть, как добро обязательно победит зло и для нашей страны, а правда одолеет любую ложь оккупантов", – заявил Зеленский в видеообращении.

Президент отметил, что прекрасный подарок к празднику сделала наша команда на "Играх непокоренных", в которых участвуют ветераны и военнослужащие. В первый же день соревнований, которые стартовали в Нидерландах, украинцы завоевали "золото", "серебро" и "бронзу".

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"Родион Ситдиков завоевал "золото" в толкании ядра. Артем Лукашук и Иван Герецун принесли Украине "серебро" и "бронзу" в прыжках в длину. Спасибо вам, ребята, от всех нас, от всех украинцев!" – сказал он.

В то же время президент отметил, что каким бы ни был день и какой бы ни был праздник – для всех во власти задача неизменна. Работать даже не на 100, а на 200%, чтобы обеспечивать нашу оборону. Обеспечивать Украине оружие, финансовую поддержку и все остальные поставки.

"Российские войска готовятся к наступательной операции на востоке нашего государства. Уже в ближайшее время. Хотят буквально добить и уничтожить Донбасс. Уничтожить все, что когда-то принесло славу этому промышленному региону. Так же, как российские военные уничтожают Мариуполь, они хотят стереть с лица земли другие города и другие общины Донецкой и Луганской областей. Делаем все для обеспечения обороны. Постоянно контактируем с партнерами. Благодарны тем, кто помогает действительно всем, чем может помочь. Но те, кто имеет необходимое нам оружие и боеприпасы и придерживает свою помощь, должны знать, что от них зависит судьба этой битвы. Судьба людей, которые могут быть спасены", – подчеркнул Зеленский.

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Рассказал президент и про продолжающиеся обстрелы врагом Харькова

"По состоянию на эту минуту в списке погибших от этого удара – пятеро харьковчан, не менее 15 раненых. Только за последние четыре дня в Харькове от российских обстрелов 18 человек погибли, 106 ранены. Это не что иное, как сознательный террор. Минометы, артиллерия против обычных жилых кварталов, против обычных гражданских людей", – заявил Зеленский.

По его словам, оккупанты еще и пытаются оторвать Херсонскую и Запорожскую области по примеру так называемых "ДНР" и "ЛНР". Переводят эту территорию в рублевую зону и подчиняют административной машине России.

Президент призвал западных партнеров к срочным мерам сдерживания российской агрессии.

"Все это требует большей скорости западных государств при подготовке нового мощного санкционного пакета. Полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем. Необходимость эмбарго на поставку нефти из России растет с каждым днем. Каждый в Европе и Америке уже видит, что Россия откровенно использует энергоносители для попытки дестабилизировать западные общества. Российская ставка на хаос на топливных рынках не должна сработать", – заявил Зеленский.

В Верховной Раде спрогнозировали дату завершения войны с Россией

Горячая фаза войны Российской Федерации против Украины завершится через две-три недели, а полностью война должна завершиться в течение двух-трех месяцев. Об этом сообщил нардеп от фракции "Слуга народа", член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

"С учетом тех результатов, которые мы имеем сегодня, учитывая, что наши Вооруженные силы продемонстрировали, как они могут оттеснять врага с украинских земель, с учетом того, что западные партнеры изменили не только свои оценки того, что Украине необходимы срочно новые образцы вооружения и они уже поступают в ВСУ, я прогнозирую, что горячая, решительная фаза войны – это там две-три недели, а война полностью должна завершиться в течение двух-трех месяцев", – сказал он в эфире национального телемарафона UA. вместе.

Федор Вениславский: "Война должна завершиться в течение двух-трех месяцев"
Федор Вениславский: "Война должна завершиться в течение двух-трех месяцев" / Фото: Пресс-служба партии "Слуга народа"

Главная цель России – это операция по уничтожению государственности Украины

Главная цель военной агрессии России – это операция по уничтожению государственности Украины. Для отражения нашествия оккупантов наша страна прежде всего нуждается в артиллерийских системах, танках, а также зенитных установках и радиоэлектронной разведке.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию SPIEGEL, сообщили в Telegram-канале ГУР МО. Он подчеркнул, что цели российского диктатора Владимира Путина не изменились – он по-прежнему хочет уничтожить Украину как государство.

"Как достигнуть этой цели – Россия так до конца и не поняла. ,то тоже характерно для их тактики. Но они хотели, во-первых, установить здесь, в Киеве, подконтрольное России правительство, а во-вторых, навсегда вернуть Украину в российскую сферу", – сказал он.

Буданов подчеркнул, что этого не было и не может произойти, особенно, после зверств и военных преступлений, свидетелями которых является весь мир. Он также добавил, что для отражения российской агрессии Украине сейчас необходимы, прежде всего, артиллерийские системы, желательно немецкие, чья армия у них особенно сильна.

"И, к сожалению, нам нужны танки, потому что у нас были очень большие потери бронетехники. Остальное стандартное оборудование – зенитные комплексы, радиоэлектронная разведка", – отметил руководитель ГУР.

Оккупанты пытаются активизировать боевые действия на Донецком и Таврическом направлениях

Вооруженные силы РФ завершают создание наступательной группировки в Восточной операционной зоне. Противник также не прекращает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры Украины. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ на утро 18 апреля.

Отмечается также, что на Слобожанском направлении российские оккупанты продолжают частичную блокировку Харькова и пытаются производить огненное поражение подразделений наших войск. В целях расширения плацдарма на левом берегу реки Северский Донец и создания условий для оперативного развертывания войск, враг провел разведку боем в районах населенных пунктов Заводы, Дмитровка и Дубровно. Удачи не имел, понес потери и отошел.

На Донецком и Таврическом направлениях противник пытается активизировать боевые действия. Российские оккупанты продолжают обстрелы населенных пунктов Северск и Покровское. Основные усилия противник сосредоточил в районах населенных пунктов Лиман, Кременная, Попасная и Рубежное, пытался установить полный контроль над городом Мариуполь. Проводил наступательные действия на Северодонецком, Попаснянском и Запорожском направлениях.

Противник безуспешно пытался закрепиться в районах населенных пунктов Кременная и Рубежное. Совершал штурмовые действия в районах населенных пунктов Новотошковское, Попасная, Авдеевка и Марьинка. Успеха также не было.

"Ожидается, что противник продолжит ведение боевых действий для выхода на административные границы Херсонской области", – заявили в Генштабе.

Потери российских оккупантов составляют 20 600 человек

С начала вторжения в Украину российские оккупанты потеряли уже 20 600 солдат и 790 танков.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 18.04 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 20 600 человек ликвидировано;
  • танков – 790 ед.;
  • боевых бронированных машин – 2041 ед.;
  • артиллерийских систем – 381 ед.;
  • РСЗО – 130 ед.;
  • средства ПВО – 67 ед.;
  • самолетов – 167 ед.;
  • вертолетов – 147 ед.;
  • автомобильной техники – 1487 ед.;
  • корабли/катера – 8 ед.;
  • цистерн из ГСМ – 76;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 155;
  • специальная техника – 27;
  • пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

18 апреля в Украине не будут работать гуманитарные коридоры

По состоянию на 18 апреля не удалось договориться с российскими оккупантами о прекращении огня на маршрутах эвакуации и об эвакуации гражданского населения. Гуманитарные коридоры не будут работать. Об этом сообщила вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

"Вчера мы вели долгие и сложные переговоры по коридорам из Мариуполя, Бердянска, Токмака, Энергодара. Также работали над коридорами из Херсонской области (Нововоронцовка, Осокоровка, Миролюбовка, Нововознесенское, Высокополье). Конечно, переговоры шли также о области Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Попасная и пгт Нижнее", – сообщила она.

По ее словам, в нарушение международного гуманитарного права российские оккупанты не прекращают блокировку и обстрелы гуманитарных маршрутов.

"Поэтому, по соображениям безопасности, было принято решение сегодня не открывать гуманитарные коридоры. Будем прилагать все усилия, чтобы гуманитарные коридоры заработали снова как можно скорее", – подытожила Верещук.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в захваченном Мариуполе на территории завода "Азовсталь" находится много гражданских. Это женщины, пожилые люди, дети, в том числе и младенец.

Также мы информировали, что российские оккупанты обязывают жителей Мариуполя оформить пропуска на передвижение по городу.

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1
Личный состав 20600
Личный состав
2
Самолеты 167
Самолеты
3
Вертолеты 147
Вертолеты
4
Танки 790
Танки
5
ББМ 2041
ББМ
6
Артиллерия 381
Артиллерия
7
Средства ПВО 67
Средства ПВО
8
РСЗО 130
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 155
БПЛА
11
Корабли/катера 8
Корабли/катера
12
Транспорт 1487
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Цитата дня

Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем. Потому что они – это часть оккупационной машины.

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