Есть контакт: В МАГАТЭ отчитались о восстановлении прямой связи с ЧАЭС

Миссия экспертов МАГАТЭ планирует посетить станцию в конце апреля

Рафаэль Гросси рассказал, что восстановлена связь с ЧАЭС. Фото: коллаж "Сегодня"

Во вторник, 19 апреля, восстановлена прямая связь между Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и Чернобыльской АЭС.

Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, передает CNN.

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Российские оккупанты оккупировали Чернобыль и пробыли там пять недель. 10 марта МАГАТЭ потеряло связь с ЧАЭС.

Миссия экспертов МАГАТЭ планирует посетить станцию в конце апреля, чтобы провести оценку ядерной безопасности, физической и радиационной безопасности, доставить жизненно важное оборудование и отремонтировать системы удаленного мониторинга гарантий агентства.

Руководство МАГАТЭ может посетить ЧАЭС в годовщину аварии на атомной станции

Министерство энергетики Украины обсуждает с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) возможность визита руководства на Чернобыльскую АЭС 26 апреля 2022 года. Об этом сказал министр энергетики Герман Галущенко в интервью во время телемарафона.

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"Они (руководство МАГАТЭ – авт.) не были на Чернобыльской АЭС. Сейчас обсуждается возможность их визита. Речь идет о 26 апреля. Это годовщина трагедии на ЧАЭС", – отметил он.

Визит генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси на Чернобыльскую атомную станцию ​​может состояться в 36-ю годовщину аварии на ней.

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