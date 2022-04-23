Генсек ООН посетит Украину после встречи с Путиным: дата

Антониу Гутерриш планирует провести переговоры с президентами Украины и России

Антониу Гутерриш планирует встретиться с Владимиром Зеленский после переговоров с Владимиром Путиным. / Фото: Коллаж: Сегодня

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетит Украину на следующей неделе. Визит запланирован на четверг, 28 апреля. Это должно случиться после того, как генсек ООН встретится в Москве с Владимиром Путиным.

О планах Гутерриша сообщили в пресс-службе ООН.

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Так, 28 апреля генсек ООН посетит Украину, где проведет рабочую встречу с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и будет принят Президентом Владимиром Зеленским 28 апреля.

Он также встретится с сотрудниками агентств ООН, чтобы обсудить расширение гуманитарной помощи народу Украины.

Визит в Москву

Генеральный секретарь ООН посетит Российскую Федерацию во вторник, 26 апреля. Там он планирует провести рабочую встречу и обед с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

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Также ожидается, что у Гутерриша состоится личная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

Генассамблея ООН приостановила участие РФ в Совете по правам человека

Генассамблея ООН 7 апреля приостановила участие России в Совете ООН по правам человека. За это проголосовали 93 страны, против – 24, еще 58 воздержались.

"Было приостановлено право России на членство в Совете ООН по правам человека. Военным преступникам не место в органах ООН, занимающихся защитой прав человека. Благодарен всем государствам-членам, которые поддержали соответствующую резолюцию ГА ООН и выбрали правильную сторону истории", — написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.

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