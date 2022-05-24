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Ситуация критическая: оккупанты в Луганской области наступают на всех направлениях

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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24 мая, 22:43
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Некоторые города захватчики пытаются стереть с лица земли
Оккупанты пытаются уничтожить Луганскую область/Фото: коллаж: "Сегодня"
Оккупанты пытаются уничтожить Луганскую область/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты в Луганской области наступают на всех направлениях. Ситуация близка к критической.

Об этом ведущим "Украина 24" в эфире проекта FREEДОМ на канале UA сказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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"Ситуация очень тяжёлая и она, к сожалению, ухудшается, и причём ухудшается буквально с каждым днем и даже с каждыми часами. Обстрелы увеличиваются все больше и больше. Севередонецк российская армия решила просто уничтожить полностью, потому что город бомбят авиацией, сбрасывают авиабомбы. Расстреливают из системы ракетного залпового огня, артиллерии, минометов, из танков. Они просто стирают Северодонецк с лица земли. Пытаются постоянно атаковать в разных направлениях, пытаются прорвать линию обороны Севередонецка. Горская громада, где Золотое, Катериновка, — пытаются прорваться там. Со стороны Попасной, Камышевахи, из Белогоровки тоже", — сказал Гайдай.

Он отметил, что оккупанты полномасштабно наступают по всем направлениях в Луганской области. Кроме того, в Донецкой области тоже ситуация очень сложная.

"Траса Лисичанск-Бахмут полностью простреливается. Ехать по ней уже крайне опасно, на нее уже выходят ДРГ, группы вражеские. Ситуация на гране критическая", — отметил глава Луганской ОВА.

Напомним, что Гайдай ранее призывал всех эвакуироваться с области из-за массовых обстрелов оккупантов.

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Войска РФ захватили город на Донбассе

Российские оккупанты захватили Светлодарск Донецкой области. По улицам города уже ходят вооруженные военные РФ. Также захватчики проверяют местных жителей.

По словам главы ВГА Сергея Гошко, по улицам уже ходят вооруженные оккупанты, проверяющие документы у местных жителей. Жители пишут, что захватчики вошли в город утром 24 мая с 8 до 9 утра.

"Местное население, с которым я общаюсь, говорит, что большого присутствия их не видит. Есть определенные группы в количестве по 5 человек", — отметил Гошко.

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Кристина Дмитренко - 22-летняя биатлонистка, чемпионка Юношеских Олимпийских игр, в рядах Нацгвардии защищает Украину от российских оккупантов. “Пусть я временно и сменила винтовку для биатлона на автомат, но какое бы оружие ни было в моих руках, нахожусь я на соревнованиях или в армии – буду стоять до конца. А стрелять я умею!” - говорит чемпионка.
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