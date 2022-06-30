Генштаб: Оккупанты штурмуют район Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, имеют частичный успех (видео)

Враг обстреливает позиции украинских войск

Противник удерживает северо-западную и юго-восточную части Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. / Фото: Коллаж: Сегодня

Идут 127 сутки героического противостояния Украины российскому военному вторжению. Враг продолжает обстреливать украинских военных и пытается вести штурмовые действия на некоторых направлениях.

Об этом сообщает в Facebook Генштаб ВСУ.

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Какая ситуация

Как отмечается, на Волынском и Полесском направлениях без особых изменений. Ожидается проведение ротации одного из отрядов специального назначения, выполняющего задания в районе населенного пункта Пинск. Также подразделения Вооруженных сил Беларуси используют комплексы радиоэлектронной борьбы в приграничных районах с Волынской областью.

На Северском направлении противник продолжает удерживать свои подразделения в приграничных районах Брянской и Курской областей. Враг осуществил артиллерийские обстрелы наших позиций, вел воздушную разведку БпЛА в районе села Кислая Дубина, а также разворачивает комплексы радиоэлектронной борьбы недалеко от населенного пункта Олешня Курской области.

В то же время на Харьковском направлении враг ведет оборону ранее занятых позиций и нанес авиационные удары недалеко от Прудянки и Одноробовки и ракетный удар по городу Харьков. Попытку вражеских штурмовых действий по направлению Кочубеевка – Дементиевка украинские воины сразу задушили.

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Кроме этого, противник обстреливал из артиллерии районы населенных пунктов Питомник, Дементиевка, Ивановка, Рубежное, Явирское, Петровка, Русские Тишки и Кутузовка. Также вел воздушную разведку БПЛА типа "Орлан-10" вблизи Прудянки и Русской Лозовой.

"На Славянском направлении вражеские подразделения перегруппировываются. Штурм в направлении Долгенькое – Мазановка наши воины успешно отбили. Противник отошел. Вел штурмовые действия с целью взятия под полный контроль населенного пункта Богородичное, успеха не имел. Вражеские обстрелы фиксировались в районах населенных пунктов Богородичное, Краснополье, Курулька, Вернополье и Красная Поляна", – указали в Генштабе.

Однако на Краматорском направлении активных действий враг не вел, хотя и нанес авиаудар в районе населенного пункта Татьяновка.

Также стало известно о том, что на Лисичанском направлении противник обстреливает позиции наших войск в районе города Лисичанск, ведет штурмовые действия в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, имеет частичный успех, удерживает северо-западную и юго-восточную части завода.

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"Вел штурмовые действия в районах северо-восточной части Лисичанского НПЗ, населенного пункта Тополевка и северной части населенных пунктов Вовчеяровка и Малорязанцево, частично имеет успех, удерживает под огненным контролем участок дороги Тополевка – Лисичанск. Наступление противника в направлении Лоскутовка – Лисичанский желатиновый завод украинские воины остановили и заставили оккупантов отойти", – говорится в сообщении.

На Бахмутском направлении противник нанес ракетно-авиационный удар в районе населенного пункта Соледар. Совершил артиллерийские обстрелы районов Белогоровки, Покровского, Клинового и Новолуганского. Все попытки наступательных и штурмовых действий оккупантов на направлениях Николаевка – Спорное, Владимировка – Покровское, Доломитное – Углегорская ТЭС наши защитники успешно прекратили.

В то же время на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг осуществлял обстрелы позиций из ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения и нанес ракетный удар по окрестностям Авдеевки.

На Южнобужском направлении оккупанты продолжали обстрелы в районах населенных пунктов Трудолюбовка, Князевка, Веселый Кут, Красный Яр, Кобзарцы, Любомировка, Посад-Покровское и Лупарево. Вели воздушную разведку. Также зафиксирована работа средств радиоэлектронной борьбы вблизи Великой Александровки.

В Генштабе сообщили, что в готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся три носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Ранее представитель областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что Вооруженные силы Украины полностью освободили Одесскую область от российских оккупационных войск. В частности, зачистили поселок Белое Измаильского района. Также ВСУ освободили деревню в Херсонской области.