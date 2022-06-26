Генштаб озвучил потери армии РФ за сутки: чего ВСУ "отминусовали" больше всего

Армия РФ потеряла более 1,5 тыс. танков и 3,6 тыс. боевых бронированных машин

Генштаб ВСУ озвучил потери армии РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Потери российской армии за время полномасштабного вторжения в Украину приближаются к 35 тысячам личного состава. Больше всего оккупантов за минувшие сутки ликвидировали на двух направлениях на Донбассе.

Об этом сообщает в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Общие боевые потери противника с 24.02 по 26.06 ориентировочно составили:

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личного состава – около 34 850 (+150) человек ликвидировано;

танков ‒ 1532 (+21) ед.;

боевых бронированных машин ‒ 3659 (+14) ед.;

артиллерийских систем – 764 (+0) ед.;

РСЗО – 243 (+2) ед.;

средств ПВО – 99 (+0) ед.;

самолетов – 217 (+0) ед.;

вертолетов – 184 (+0) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 630 (+4);

крылатых ракет – 139 (+2);

корабли/катера – 14 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 2564 (+4) ед.;

специальной техники – 60 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Кураховском направлениях.

В Генштабе рассказали о ситуации на фронте

Российские оккупанты на Донбассе продолжают вести наступательные действия и пытаются окружить подразделения ВСУ в районе Лисичанска. Также враг продолжает наносить ракетные удары по военным и критическим объектам гражданской инфраструктуры на территории Украины.

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Телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0" сообщил потери врага по состоянию на 26 июня: за последние сутки ликвидировано 150 рашистов, уничтожены 21 танк и 14 бронированных машин, а также 4 беспилотника и 2 крылатые ракеты. Наибольшие потери враг понес на Кураховском и Бахмутском направлениях.