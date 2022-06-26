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Оккупанты наступают на Славянск и пытаются окружить ВСУ в Лисичанске – Генштаб

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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26 июня, 08:24
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Противник также продолжает обстрелы украинских позиций по всей линии фронта
Российские войска продолжают попытки штурма позиций ВСУ, Силы обороны дают отпор оккупантам
Российские войска продолжают попытки штурма позиций ВСУ, Силы обороны дают отпор оккупантам / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты на Донбассе продолжают вести наступательные действия и пытаются окружить подразделения ВСУ. Также враг продолжает наносить ракетные удары по военным и критическим объектам гражданской инфраструктуры на территории Украины.

Об этом сообщил в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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На Волынском и Полесском направлениях ситуация относительно деятельности вооруженных сил Республики Беларусь изменений не претерпела. Сохраняется угроза применения ракетного вооружения с территории и пространства этой страны.

На Северском направлении агрессор произвел огневое поражение артиллерией позиций Сил обороны в приграничных районах Сумской и Черниговской областей.

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На Харьковском направлении противник продолжает ведение оборонительных действий. Совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Уды, Харьков, Базалиевка, Русские Тишки, Старый Салтов, Верхний Салтов, Кутузовка, Рубежное, Дементиевка, Чепиль, Светличное, Коробочкино, Ивановка, Шестаково и Печенеги.

На Славянском направлении враг основные усилия сосредотачивал на ведении наступления в направлениях населенных пунктов Довгенькое и Мазановка. Совершил огневое поражение из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Новая Дмитровка, Крестище, Дубровное, Богородичное, Новопавловка, Адамовка, Грушеваха, Вернополье, Краснополье, Мазановка, Веселое и Курулько.

На Донецком направлении основные усилия враг сосредотачивает на Лисичанском направлении и попытках окружения подразделений сил обороны в районе Лисичанска.

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Произвел обстрелы недалеко от Вовчеярки, Лоскутовки, Белой Горы, Верхнекаменки, Выемки, Верхнекаменского и Золотаревки. Нанес авиационный удар парой Су-25 в районе населенного пункта Белая Гора.

На Краматорском направлении активных действий враг не вел. Производил огневое поражение из ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Маяки, Пискуновка, Северск.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях ведет боевые действия и оказывает систематическое огневое влияние с целью сковывания украинских войск и недопущения их переброски на угрожающие направления.

Совершал обстрелы из танков и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Керамик, Красногоровка, Северное, Водяное, Опытное, Уманское, Тонечко, Карловка, Новомихайловка, Марьинка, Парасковеевка, Павловка, Шевченко, Пречистовка, Золотая Нива, Комар, Владимировка, Гуляйпольское, Белогорье, Новополье, Красное, Зеленое Поле, Гуляйполе и Малиновка.

На Южнобугском направлении противник сосредотачивает основные усилия на удержании занятых рубежей и оказывает огневое воздействие на подразделения ВСУ с целью недопущения перегруппировки войск. Украинская авиация на соответствующих участках наносила удары по скоплениям врага. Потери оккупантов уточняются.

В акватории Черного и Азовского морей основные усилия корабельной группировки противника сосредоточены на блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря. В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Подразделения ВСУ продолжают успешное выполнение ракетно-артиллерийских огневых задач по определенным направлениям.

Эксперт рассказал, почему оккупанты боятся ближних боев с ВСУ

Сегодня украинская армия самая сильная по противотанковому вооружению благодаря нашим зарубежным партнерам. ВСУ могут уничтожить все танки в мире, заявил в программе FREEДОМ на канале "Украина 24" военный эксперт Сергей Грабский.

"Сегодня по уровню насыщения противотанковыми средствами украинская армия, можно сказать, сильнейшая в мире. Потому что по количеству единиц противотанкового оружия, которое нам передано, мы можем уничтожить все танки всего мира вместе взятые. И это прекрасно понимает противник. Чем и объясняются такие отчаянные обстрелы", – отметил в эфире Сергей Грабский.

Ранее мы писали, что Вооруженные силы Украины не смогли завершить спецоперацию в Северодонецке из-за сообщений в Сети. В Минобороны призвали украинцев не разглашать подробности военных задач.

Также сообщалось, что оборонявшие Северодонецк подразделения украинской армии смогли максимально истощить наступление войск РФ. У оккупантов не осталось резервов, которые можно бросить в бой.

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