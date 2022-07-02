Генштаб рассказал, какие районы покинули войска РФ и что еще обстреливают

В данный момент российские войска пытаются закрепить в районе села Верхнекаменки Луганской области. Там находится Лисичанский нефтеперерабатывающий завод. Сводку о ситуации на фронте опубликовал Генеральный штаб вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook.
"На донецком направлении противник обстрелял гражданскую инфраструктуру недалеко от Ивано-Дарьевки и Золотаревки. По результатам боевых действий закрепляется в районе населенного пункта Верхнекаменка", – говорится в сообщении.
Армия РФ вела артиллерийские и минометные обстрелы на Краматорском, Бахмутском, Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях.
Также сообщатся, что благодаря усилиями ВСУ, военные РФ отошли от Берестового Донецкой области.
На Славянском направлении оккупанты ведут оборону, обстреливают из артиллерии районы Долины, Курульки, Адамовки и Барвенково.
В Генштабе отметили, что штурмовые действия в районе населенного пункта Богородичное ВСУ успешно отбили, кроме того наступательные действия армии РФ в районе населенного пункта Новомихайловка украинские защитники остановили и отбросили его.
На Харьковском направлении оккупанты занимаются обороной занятых ранее позиций, обстреливал населенные пункты в окрестностях Харькова.
Также был штурмовые действия в районе населенного пункта Дементиевка, безрезультатно, им пришлось отступить.
Был нанесен авиаудар недалеко от Верхнего Салтова и Прудянки. Вел воздушную разведку БПЛА "Орлан–10".
Когда завершится война
- Военный аналитик Том Купер считает, что Путину нужна победа любой ценой, он не может допустить поражения. Наступление он будет продолжать до тех пор, пока есть войска и вооружение.
- Известный политтехнолог, писатель, а в прошлом еще и преподаватель математики Михаил Шейтельман благодаря математическим расчетам высчитал, что война в Украине продлится максимум до середины февраля 2023-го. Также он отмечал, что это может произойти и ранее, так как у одной из сторон может закончиться вооружение, а также и деньги.
- Американский аналитический центр ISW считает, что Путин в ближайшие месяцы намерен аннексировать оккупированные юг и восток Украины и после этого он заявит, что российская доктрина, разрешающая применение ядерного оружия, распространяется на эти территории.
- Внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что сейчас начался очередной психологический этап войны.
- Военный эксперт Олег Жданов считает, что если наши военные начнут контрнаступательную операцию по всему фронту, то останавливаться на линии 24 февраля ни в коем случае нельзя. Во всяком случае, на Донбассе нужно идти до государственной границы. Говоря о сроках окончания войны, он отметил, что, к сожалению, это будет не один месяц. Это будет несколько месяцев – может быть, и пять, и шесть – особенно активная фаза.
- Глава Национальной разведки США Аврил Хейнс заявляла, что в Кремле признали, что готовят новый сценарий. Теперь Россия пытается перейти к затяжной войне на истощение. К тому же президент РФ Владимир Путин не остановится после захвата Донбасса.