Генштаб рассказал о вечерних штурмах захватчиков на позиции ВСУ

Украинские военные сдерживают попытки вражеских штурмов на Славянском и Авдеевском направлениях.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook.
Российские оккупанты цинично продолжают наносить ракетные удары по гражданским объектам, убивая мирных жителей. Призываем не игнорировать сигналы воздушной тревоги, где бы вы ни были на территории Украины.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.
На Северском направлении противник применил ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов районов населенных пунктов Бачевск, Волфин, Мирополье, Владимировка, Алексеевка и Волковка Сумской области и Сеньковка и Николаевка Черниговской области. Кроме того, в районах Волковки и Волфино удары нанесла вражеская штурмовая и армейская авиация.
На Харьковском направлении противник применял танки, ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов Харькова и населенных пунктов Харьковской области к северу, востоку и югу от этого города.
Враг нанес авиационных ударов вблизи Верхнего Салтова, Петровки и Мосьпанова.
На Славянском направлении враг вел огневое поражение в районах населенных пунктов Долина, Дибровное, Мазановка, Богородичное, Адамовка, Андреевка, Барвенково, Вернополье, Большая Камышеваха, Краснополье, Новая Дмитровка, Крестище, Новопавловка, Никополь, Красное и Сулиговка. Применил авиацию для нанесения удара неподалеку от Богородичного.
Разведку боем в направлении Мазановки оккупанты благодаря умелым действиям украинских воинов откровенно провалили и с потерями отошли.
На Бахмутском направлении противник обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Курдюмовка, Луганское, Берестовое, Выимка, Ивано-Дарьевка, Шумы и Переездное.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях по линии столкновения продолжаются обстрелы с применением минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии.
Враг нанес авиаудары неподалеку от Авдеевки и Владимировки. Штурмовыми действиями пытался улучшить тактическое положение в районе Новоселовки Второй, успеха не имел, отошел.
На Южнобужском направлении враг имеющимися средствами огневого поражения пытается не допустить продвижения подразделений Сил обороны вглубь временно занятой территории.
В готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины противник удерживает в море два носителя высокоточного оружия.
Российские оккупанты, чтобы хоть как-то оправдать разрушение ими гражданских объектов на территории Украины, продолжают врать о якобы расположении военных подразделений в школах, больницах и многоквартирных жилых домах.
Генштаб сообщил о новых потерях армии РФ
По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 до 10.07 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 37 300 (+100) человек ликвидировано;
- танков ‒ 1641 (+3) ед.;
- боевых бронированных машин – 3823 (+8) ед.;
- артиллерийских систем – 834 (+2) ед;
- РСЗО – 247 (+0) ед.;
- средств ПВО – 108 (+0) ед;
- самолетов – 217 (+0) ед;
- вертолетов – 188 (+1) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 676 (+2);
- крылатых ракет – 155 (+0);
- кораблей/катеров – 15 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2694 (+7) ед;
- специальной техники – 66 (+0).
За прошедшие сутки наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении.