РФ готовит наступление на восток Украины, но солдаты отказываются воевать – Генштаб

Идут 44 сутки противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Вооруженные силы РФ готовятся к наступлению на территории на востоке Украины.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Обстреливают жилые кварталы и места эвакуации
Российские оккупанты продолжают уничтожать гражданскую инфраструктуру. РФ наносит ракетные и артиллерийские удары по железнодорожным узлам и путям сообщения, станциям, жилым кварталам и местам эвакуации из районов ведения боевых действий.
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"Горячие точки"
На Донецком и Таврическом направлениях противник продолжает наращивать группировку войск.
Оккупанты не оставляют попыток наступательных действий в направлении населенных пунктов Попасна и Северодонецк. Удачи не имеют.
На Южнобужском направлении враг вел боевые действия в районе населенного пункта Александровка, однако цели не достиг.
На Слобожанском направлении противник продолжил блокировать город Харьков. Там вновь обстрелы жилых кварталов с использованием артиллерии, в том числе и реактивных систем залпового огня и минометов большого калибра.
Солдаты РФ не хотят воевать
Оккупанты полностью вывели подразделения своих войск с территории Сумской области в Российскую Федерацию.
У враг проблемы с комплектованием воинских частей, которые понесли потери во время. Более 80% личного состава некоторых подразделений, которые задействованные в войне, не хотят больше воевать.
"Командиры воинских частей оккупантов запретили увольнение военнослужащих на которых закончились сроки контрактов до окончания так называемой "специальной военной операции"", – говорится в сообщении.
Россия нарушает все нормы
На временно занятых территориях РФ продолжает нарушать нормы Международного гуманитарного права. Российская армия грабит помещения, угоняет машины и задерживает украинцев.
"Оккупационные власти на временно оккупированной территории Донецкой области получили указания от российских кураторов о возвращении на указанные территории людей, выехавших в течение января-февраля 2022 в российскую федерацию", – говорится в сообщении.
Люди должны вернуться в населенные пункты по месту регистрации/жительства после 2 месяцев пребывания на территории России.
Потери оккупантов на 8 апреля
С начала войны против Украины ВСУ уничтожили 19 тысяч оккупантов и почти 5000 единиц техники РФ. Среди них – танки, самолеты, корабли, средства ПВО и автомобильная техника.
- личного состава – около 19 000 человек;
- танков ‒ 700;
- боевых бронированных машин ‒ 1891;
- артиллерийских систем – 333;
- РСЗО – 108;
- средств ПВО – 55;
- самолетов – 150;
- вертолетов – 135;
- автомобильной техники – 1361;
- кораблей/катеров – 7;
- цистерн с ГСМ – 76;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 112;
- специальной техники – 25;
- пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.
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