РФ готовит наступление на восток Украины, но солдаты отказываются воевать – Генштаб

ВСУ отражают атаки противника по всем направлениям, а также наносят врагу потери

РФ продолжает нарушать нормы Международного гуманитарного права / Коллаж "Сегодня"

Идут 44 сутки противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Вооруженные силы РФ готовятся к наступлению на территории на востоке Украины.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Реклама

Обстреливают жилые кварталы и места эвакуации

Российские оккупанты продолжают уничтожать гражданскую инфраструктуру. РФ наносит ракетные и артиллерийские удары по железнодорожным узлам и путям сообщения, станциям, жилым кварталам и местам эвакуации из районов ведения боевых действий.

"Горячие точки"

На Донецком и Таврическом направлениях противник продолжает наращивать группировку войск.

Оккупанты не оставляют попыток наступательных действий в направлении населенных пунктов Попасна и Северодонецк. Удачи не имеют.

Реклама

На Южнобужском направлении враг вел боевые действия в районе населенного пункта Александровка, однако цели не достиг.

На Слобожанском направлении противник продолжил блокировать город Харьков. Там вновь обстрелы жилых кварталов с использованием артиллерии, в том числе и реактивных систем залпового огня и минометов большого калибра.

Солдаты РФ не хотят воевать

Оккупанты полностью вывели подразделения своих войск с территории Сумской области в Российскую Федерацию.

Реклама

У враг проблемы с комплектованием воинских частей, которые понесли потери во время. Более 80% личного состава некоторых подразделений, которые задействованные в войне, не хотят больше воевать.

"Командиры воинских частей оккупантов запретили увольнение военнослужащих на которых закончились сроки контрактов до окончания так называемой "специальной военной операции"", – говорится в сообщении.

Россия нарушает все нормы

На временно занятых территориях РФ продолжает нарушать нормы Международного гуманитарного права. Российская армия грабит помещения, угоняет машины и задерживает украинцев.

"Оккупационные власти на временно оккупированной территории Донецкой области получили указания от российских кураторов о возвращении на указанные территории людей, выехавших в течение января-февраля 2022 в российскую федерацию", – говорится в сообщении.

Люди должны вернуться в населенные пункты по месту регистрации/жительства после 2 месяцев пребывания на территории России.

Потери оккупантов на 8 апреля

С начала войны против Украины ВСУ уничтожили 19 тысяч оккупантов и почти 5000 единиц техники РФ. Среди них – танки, самолеты, корабли, средства ПВО и автомобильная техника.

личного состава – около 19 000 человек;

танков ‒ 700;

боевых бронированных машин ‒ 1891;

артиллерийских систем – 333;

РСЗО – 108;

средств ПВО – 55;

самолетов – 150;

вертолетов – 135;

автомобильной техники – 1361;

кораблей/катеров – 7;

цистерн с ГСМ – 76;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 112;

специальной техники – 25;

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

Ранее мы писали: