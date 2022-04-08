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РФ готовит наступление на восток Украины, но солдаты отказываются воевать – Генштаб

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8 апреля, 19:42
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ВСУ отражают атаки противника по всем направлениям, а также наносят врагу потери
РФ продолжает нарушать нормы Международного гуманитарного права / Коллаж "Сегодня"
РФ продолжает нарушать нормы Международного гуманитарного права / Коллаж "Сегодня"

Идут 44 сутки противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Вооруженные силы РФ готовятся к наступлению на территории на востоке Украины.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Обстреливают жилые кварталы и места эвакуации

Российские оккупанты продолжают уничтожать гражданскую инфраструктуру. РФ наносит ракетные и артиллерийские удары по железнодорожным узлам и путям сообщения, станциям, жилым кварталам и местам эвакуации из районов ведения боевых действий.

"Горячие точки"

На Донецком и Таврическом направлениях противник продолжает наращивать группировку войск.

Оккупанты не оставляют попыток наступательных действий в направлении населенных пунктов Попасна и Северодонецк. Удачи не имеют.

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На Южнобужском направлении враг вел боевые действия в районе населенного пункта Александровка, однако цели не достиг.

На Слобожанском направлении противник продолжил блокировать город Харьков. Там вновь обстрелы жилых кварталов с использованием артиллерии, в том числе и реактивных систем залпового огня и минометов большого калибра.

Солдаты РФ не хотят воевать

Оккупанты полностью вывели подразделения своих войск с территории Сумской области в Российскую Федерацию.

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У враг проблемы с комплектованием воинских частей, которые понесли потери во время. Более 80% личного состава некоторых подразделений, которые задействованные в войне, не хотят больше воевать.

"Командиры воинских частей оккупантов запретили увольнение военнослужащих на которых закончились сроки контрактов до окончания так называемой "специальной военной операции"", – говорится в сообщении.

Россия нарушает все нормы

На временно занятых территориях РФ продолжает нарушать нормы Международного гуманитарного права. Российская армия грабит помещения, угоняет машины и задерживает украинцев.

"Оккупационные власти на временно оккупированной территории Донецкой области получили указания от российских кураторов о возвращении на указанные территории людей, выехавших в течение января-февраля 2022 в российскую федерацию", – говорится в сообщении.

Люди должны вернуться в населенные пункты по месту регистрации/жительства после 2 месяцев пребывания на территории России.

Потери оккупантов на 8 апреля

С начала войны против Украины ВСУ уничтожили 19 тысяч оккупантов и почти 5000 единиц техники РФ. Среди них – танки, самолеты, корабли, средства ПВО и автомобильная техника.

  • личного состава – около 19 000 человек;
  • танков ‒ 700;
  • боевых бронированных машин ‒ 1891;
  • артиллерийских систем – 333;
  • РСЗО – 108;
  • средств ПВО – 55;
  • самолетов – 150;
  • вертолетов – 135;
  • автомобильной техники – 1361;
  • кораблей/катеров – 7;
  • цистерн с ГСМ – 76;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 112;
  • специальной техники – 25;
  • пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

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Данные на 10:00 8 апреля
1
Личный состав 19000
Личный состав
2
Самолеты 150
Самолеты
3
Вертолеты 135
Вертолеты
4
Танки 700
Танки
5
ББМ 1891
ББМ
6
Артиллерия 333
Артиллерия
7
Средства ПВО 55
Средства ПВО
8
РСЗО 108
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 112
БПЛА
11
Катера 7
Катера
12
Транспорт 1361
Транспорт
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Наши ангелы-хранители

Илона Куровская – волонтер, экс-директор Института законодательства ВРУ, доктор юридических наук. С начала войны активно помогала людям в самых горячих точках Киевщины: рискуя жизнью, развозила пищу, лекарства и все необходимое. Во время одной из волонтерских миссий попала под обстрел оккупантов и погибла. Ей было 45 лет.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Максим - 11-летний переселенец из города Покровск (Донбасс). Переехав в Черновцы, парень решил помочь маме и украинским военным. Он написал объявление о том, что хочет работать: и сейчас носит людям воду, выносит мусор, выгуливает домашних животных… А они ему платят - кто сколько может. Он с мамой уже решили, что все заработанное отдадут на нужды армии.
Слава Україні!
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Кто больше всего пополняет бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
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8
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$502 млн
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