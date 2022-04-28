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Генштаб ВСУ: Оккупанты бьют по всем направлениям на востоке

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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28 апреля, 07:42
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Начались шестьдесят четвертые сутки противостояния украинской нации российскому военному вторжению
Генштаб о ситуации на фронте
Генштаб о ситуации на фронте / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

РФ продолжает наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и содержания сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом. Россия увеличивает темпы проведения наступательной операции. Практически по всем направлениям российские оккупанты оказывают интенсивное огневое воздействие. Наибольшая активность наблюдается в Слобожанском и Донецком направлениях.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.

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На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в деятельности подразделений противника не замечено.

Путем содержания соответствующего комплекта войск враг пытается обеспечить удержание резервов ВСУ на Северском направлении и не допустить их перемещения в Восточную операционную зону.

На Слобожанском направлении группировка противника продолжает наносить удары и огневые поражения артиллерией по Харькову.

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Основные усилия оккупантов сосредоточены на Изюмском направлении. Силами имеющихся подразделений противник пытается провести наступление в направлениях Сулиговка – Новая Дмитровка и Андреевка – Большая Камышеваха.

С целью усиления наступающей группировки в город Изюм оккупанты дополнительно переместили подразделения воздушно-десантных войск, а также до 500 единиц техники.

На Донецком направлении группировка противника продолжает ведение активных действий на линии соприкосновения. Основные усилия сосредоточены на оцеплении группировки войск Сил обороны.

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Для выполнения указанной цели на Лиманском направлении враг улучшил тактическое положение, пытается развить наступление на населенный пункт Лиман. Захватчики проводят подготовительные мероприятия по форсированию реки Северский Донец.

На Северодонецком направлении враг ведет наступление на населенный пункт Орехово.

На Авдеевском направлении, с целью захвата Марьинки и Очеретино, противник оказывает интенсивное огневое воздействие.

На Кураховском направлении, при поддержке артиллерии, оккупанты ведут наступление на направлениях Старомайорское – Большая Новоселка и Любимовка – Зеленое Поле.

На Таврическом направлении подразделения противника продолжают проведение демонстрационных действий и маневров с целью введения в заблуждение и недопущения опрокидывания наших войск на другие направления.

Оккупанты продолжают использование аэродрома Мелитополь для базирования и полетов самолетов штурмовой авиации Су-25, ударных вертолетов Ка-52 и транспортно-боевых Ми-8.

На Южнобужском направлении группировка противника основные усилия сосредотачивается на направлениях Херсон – Николаев и Херсон – Кривой Рог.

Враг в результате штурмовых действий закрепился в районе населенного пункта Таврическое, пытается производить огненное поражение по позициям наших войск в районах населенных пунктов Александровка и Новая Заря. В районах населенных пунктов Станислав и Молодецкое наращивают подразделения реактивной и ствольной артиллерии.

В целях корректировки и оценки результатов огневого поражения враг провел воздушную разведку в районе населенного пункта Залива.

Потери оккупантов

За предыдущие сутки подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил и Сухопутных войск были поражены восемь воздушных целей: один самолет, одна крылатая ракета и шесть БПЛА оперативно-тактического уровня.

Российские оккупанты продолжают нести потери и на суше. Только на территории Донецкой и Луганской областей за прошлые сутки отбиты шесть атак врага, уничтожены пять танков, одна артиллерийская система, двадцать две единицы бронированной техники, один автомобиль и одна зенитная установка.

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Вертолеты
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Танки 939
Танки
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ББМ 2342
ББМ
6
Артиллерия 421
Артиллерия
7
Средства ПВО 71
Средства ПВО
8
РСЗО 149
РСЗО
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Евгений Шаматалюк – майор, командир десантно-штурмового подразделения 79-й отдельной аэромобильной бригады. На войне – с марта 2014-го. Сейчас – на Харьковском направлении. Отражая атаки врага, за один день его подразделение уничтожило 90 единиц техники, взяло в плен десяток российских боевиков с оружием и снаряжением. Герой Украины.
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