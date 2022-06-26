Генштаб ВСУ. Захватчик пытается блокировать Лисичанск, но несет огромные потери

Также враг пытался восстановить контроль над населенным пунктом Потемкино, но не смог

РФ пытается захватить Лисичанск, но безуспешно. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на вечер 26 июня украинские военные успешно отбили вражеские штурмы в районах Долины, Курульки и Мазановки. Также враг пытается блокировать город Лисичанск. Кроме того, противник обстрелял гражданскую и военную инфраструктуру в районах Лисичанска, Верхнекаменки и Лоскутовки. При этом захватчики несут огромные потери на наших территориях.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Сводка Генштаба

На Волынском и Полесском направлениях, на территории Республики Беларусь, отмечается подготовка отдельными подразделениями вооруженных сил Российской Федерации диверсионно-разведывательных групп для дальнейших действий на территории Украины.

На Северском направлении с целью демонстрации присутствия и сковывания действий сил обороны враг удерживает в приграничных районах Брянской и Курской областей отдельные подразделения войск Западного военного округа. Обстрелял гражданскую и военную инфраструктуру недалеко от Хреновки и Янжуловки.

На Харьковском направлении враг обстреливал из танков и артиллерии разных калибров районы населенных пунктов Русские Тишки, Чепель, Чугуев, Золочев, Мосьпаново. Нанес авиаудары неподалеку от Яворского, Дементиевки и Замуловки. Штурмовыми действиями пытался улучшить тактическое положение в районе населенного пункта Дементиевка, успеха не имел.

На Славянском направлении обстреливали районы населенных пунктов Новая Дмитровка, Дибровно, Вернополье, Большая Камышеваха, Долина и Родное. Наши воины успешно отбили вражеские штурмы в районах Долины, Курульки и Мазановки.

На Донецком направлении противник при поддержке артиллерии пытается блокировать город Лисичанск с южного направления. Обстрелял гражданскую и военную инфраструктуру в районах Лисичанска, Верхнекаменки и Лоскутовки. Нанес авиаудар неподалеку от Волчеярки. Для поддержки наступательных действий враг усилил группировку артиллерии.

На Краматорском направлении активных боевых действий оккупанты не вели, обстреляли из артиллерии район населенного пункта Маяки.

На Бахмутском направлении враг проводил обстрелы наших позиций из минометов, ствольной и реактивной артиллерии вблизи Николаевки, Берестового, Покровского, Кодемы и Нью-Йорка.

Украинские воины нанесли врагу значительные потери в районе населенного пункта Павловка. После неудачного штурма оккупанты отошли.

На Авдеевском, Кураховском и Запорожском направлениях противник совершал обстрелы позиций наших войск по ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Водяное, Пески, Марьинка, Пречистовка, Гуляйпольское и Белогорье. Наносил ракетно-артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре населенных пунктов в тыловых районах сил обороны.

На Южнобугском направлении оккупанты обстреливали гражданскую инфраструктуру по ствольной и реактивной артиллерии в районах Осокоровки, Трудолюбовки, Добрянки, Анновки, Зари, Благодатного и Луча. Нанес ракетные удары по инфраструктуре города Николаева.

При поддержке армейской авиации враг пытался восстановить контроль над населенным пунктом Потемкино, успеха не имел, отошел.

Продолжается блокада северо-западной части акватории Черного моря.

На временно захваченных территориях оккупационные власти продолжают проводить так называемые "фильтрационные" меры в отношении местных жителей. На блокпостах усилены контрразведывательные меры.

Силы обороны Украины наносят врагу потери по всем направлениям. Поэтому захватчики любым способом пытаются избежать боевых действий. В связи с отказом возвращаться на территорию Украины значительной части оккупантов, отведенных для восстановления боеспособности, командование отдельных подразделений запретило любые отпуска личному составу.

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ВСУ уничтожают оккупантов

Общие боевые потери противника с 24.02 по 26.06 ориентировочно составили:

личного состава – около 34 850 (+150) человек ликвидировано;

танков ‒ 1532 (+21) ед.;

боевых бронированных машин ‒ 3659 (+14) ед.;

артиллерийских систем – 764 (+0) ед.;

РСЗО – 243 (+2) ед.;

средств ПВО – 99 (+0) ед.;

самолетов – 217 (+0) ед.;

вертолетов – 184 (+0) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 630 (+4);

крылатых ракет – 139 (+2);

корабли/катера – 14 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 2564 (+4) ед.;

специальной техники – 60 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Кураховском направлениях.