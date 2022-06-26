Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
📺 Пояснює Панюта ⚔ Отступление из Северодонецка 🚨 Ракетный удар по Киеву Работа во время войны Работа во время войны
СЕГОДНЯ Страна Подробности

Генштаб ВСУ. Захватчик пытается блокировать Лисичанск, но несет огромные потери

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
26 июня, 18:53
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Также враг пытался восстановить контроль над населенным пунктом Потемкино, но не смог
РФ пытается захватить Лисичанск, но безуспешно. Фото: коллаж "Сегодня"
РФ пытается захватить Лисичанск, но безуспешно. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на вечер 26 июня украинские военные успешно отбили вражеские штурмы в районах Долины, Курульки и Мазановки. Также враг пытается блокировать город Лисичанск. Кроме того, противник обстрелял гражданскую и военную инфраструктуру в районах Лисичанска, Верхнекаменки и Лоскутовки. При этом захватчики несут огромные потери на наших территориях.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Реклама

Сводка Генштаба

  • На Волынском и Полесском направлениях, на территории Республики Беларусь, отмечается подготовка отдельными подразделениями вооруженных сил Российской Федерации диверсионно-разведывательных групп для дальнейших действий на территории Украины.
  • На Северском направлении с целью демонстрации присутствия и сковывания действий сил обороны враг удерживает в приграничных районах Брянской и Курской областей отдельные подразделения войск Западного военного округа. Обстрелял гражданскую и военную инфраструктуру недалеко от Хреновки и Янжуловки.
  • На Харьковском направлении враг обстреливал из танков и артиллерии разных калибров районы населенных пунктов Русские Тишки, Чепель, Чугуев, Золочев, Мосьпаново. Нанес авиаудары неподалеку от Яворского, Дементиевки и Замуловки. Штурмовыми действиями пытался улучшить тактическое положение в районе населенного пункта Дементиевка, успеха не имел.
  • На Славянском направлении обстреливали районы населенных пунктов Новая Дмитровка, Дибровно, Вернополье, Большая Камышеваха, Долина и Родное. Наши воины успешно отбили вражеские штурмы в районах Долины, Курульки и Мазановки.
  • На Донецком направлении противник при поддержке артиллерии пытается блокировать город Лисичанск с южного направления. Обстрелял гражданскую и военную инфраструктуру в районах Лисичанска, Верхнекаменки и Лоскутовки. Нанес авиаудар неподалеку от Волчеярки. Для поддержки наступательных действий враг усилил группировку артиллерии.
  • На Краматорском направлении активных боевых действий оккупанты не вели, обстреляли из артиллерии район населенного пункта Маяки.
  • На Бахмутском направлении враг проводил обстрелы наших позиций из минометов, ствольной и реактивной артиллерии вблизи Николаевки, Берестового, Покровского, Кодемы и Нью-Йорка.
  • Украинские воины нанесли врагу значительные потери в районе населенного пункта Павловка. После неудачного штурма оккупанты отошли.
  • На Авдеевском, Кураховском и Запорожском направлениях противник совершал обстрелы позиций наших войск по ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Водяное, Пески, Марьинка, Пречистовка, Гуляйпольское и Белогорье. Наносил ракетно-артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре населенных пунктов в тыловых районах сил обороны.
  • На Южнобугском направлении оккупанты обстреливали гражданскую инфраструктуру по ствольной и реактивной артиллерии в районах Осокоровки, Трудолюбовки, Добрянки, Анновки, Зари, Благодатного и Луча. Нанес ракетные удары по инфраструктуре города Николаева.
  • При поддержке армейской авиации враг пытался восстановить контроль над населенным пунктом Потемкино, успеха не имел, отошел.
  • Продолжается блокада северо-западной части акватории Черного моря.
  • На временно захваченных территориях оккупационные власти продолжают проводить так называемые "фильтрационные" меры в отношении местных жителей. На блокпостах усилены контрразведывательные меры.
  • Силы обороны Украины наносят врагу потери по всем направлениям. Поэтому захватчики любым способом пытаются избежать боевых действий. В связи с отказом возвращаться на территорию Украины значительной части оккупантов, отведенных для восстановления боеспособности, командование отдельных подразделений запретило любые отпуска личному составу.

Реклама

ВСУ уничтожают оккупантов

Общие боевые потери противника с 24.02 по 26.06 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 34 850 (+150) человек ликвидировано;
  • танков ‒ 1532 (+21) ед.;
  • боевых бронированных машин ‒ 3659 (+14) ед.;
  • артиллерийских систем – 764 (+0) ед.;
  • РСЗО – 243 (+2) ед.;
  • средств ПВО – 99 (+0) ед.;
  • самолетов – 217 (+0) ед.;
  • вертолетов – 184 (+0) ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 630 (+4);
  • крылатых ракет – 139 (+2);
  • корабли/катера – 14 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2564 (+4) ед.;
  • специальной техники – 60 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Кураховском направлениях.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорит президент Украины
Больше заявлений Зеленского
ВСУ: главное
Подробнее
Война в цитатах
Помощь во время войны
Больше новостей
Love is...💙💛
Путешествуй по Украине
🏠 Квартирный вопрос
Новости недвижимости
В поиске трудоустройства
Найти работу!
🚘 Актуалка для владельцев авто
Что еще нового?
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Кулинарный мастер-класс
Что приготовить?
⚽ Фан-сектор
Болей за футбол!
Be in Techno Trends
Следить за новостями
⭐ Срачи прилетели
Больше скандалов
🔮 Предсказания & Гороскопы
Что еще говорят звезды?
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 09:00 26 июня
1
Личный состав 34850
Личный состав
2
Танки 1532
Танки
3
ББМ 3659
ББМ
4
Артиллерия 764
Артиллерия
5
Средства ПВО 99
Средства ПВО
6
РСЗО 243
РСЗО
7
Самолеты 217
Самолеты
8
Вертолеты 184
Вертолеты
9
БПЛА 630
БПЛА
10
Корабли/катера 14
Корабли/катера
11
Транспорт 2564
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Непокоренные
Александр Мостовой – полковник авиации, военный летчик ВСУ, депутат Миргородского горсовета (Полтавская обл.). С первых дней вторжения сражается с оккупантами в воздухе. Под Васильковом сбил российский Ил-76, а также два вертолета Ми-24, чем не допустил высадку десанта с вооружением. За личное мужество – Герой Украины.
Истории подвигов
Куда вложить деньги?
Все в банк!
Хит лета 2022 🔥
Слушать трек
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
Рынок труда во время войны
Азбука для тех, кто ищет работу
Получить советы от А до Я
Денежный вопрос
Что будет с курсом доллара?
Узнать
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.73

Рейтинг ФИФА
Лучшие сборные мира:
1
Бразилия Бразилия
1837
2
Бельгия Бельгия
1821
3
Аргентина Аргентина
1770
4
Франция Франция
1764
5
Англия Англия
1737
6
Испания Испания
1716
7
Италия Италия
1713
8
Нидерланды Нидерланды
1679
9
Португалия Португалия
1675
10
Дания Дания
1665
Какое место у Украины
Опрос
Валюта
Курс доллара в кассах банков (покупка/продажа)
1
ПриватБанк ПриватБанк
35.3/35.6
2
Ощадбанк Ощадбанк
35.1/35.7
3
ПУМБ ПУМБ
35.1/35.7
4
Укрэксимбанк Укрэксимбанк
35.0/35.5
5
Райффайзен Банк Райффайзен Банк
34.9/35.8
6
Укргазбанк Укргазбанк
34.7/35.55
7
Альфа-Банк Альфа-Банк
34.6/35.5
8
OTP Bank OTP Bank
33.0/35.25
9
Укрсиббанк Укрсиббанк
29.26/29.55
10
Универсал Банк Универсал Банк
34.4/35.7
Как не потерять деньги💰
Без опыта работы
Кому платят от 20 тыс. грн
Преподаватель актерского мастерства

Преподаватель актерского мастерства

Риелтор

Риелтор

Водитель такси

Водитель такси

Менеджер по работе с клиентами

Менеджер по работе с клиентами

Руководитель транспортного отдела

Руководитель транспортного отдела

Актуальные предложения 🔥
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

21337.09

Binance Coin (BNB)

239.17

Dogecoin (DOGE)

0.07

Litecoin (LTC)

58.56

Theta (THETA)

1.41

ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
48,90
56,00
39,00
-
50,00
55,00
41,90
-
-
-
41,99
-
-
57,99
39,99
-
51,00
57,00
41,97
-
-
56,99
41,22
-
50,99
57,99
41,88
-
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,95
Просвещайся
Язык денег
Инфляция – показатель, показывающий, как в течение определенного времени изменились цены и тарифы на товары и услуги. Инфляции снижает покупательную способность денег. То есть, чтобы приобрести один и тот же товар, нам приходится тратить большие суммы.
Must Know
Штрафы для владельцев животных в Украине

Выгул собак опасных пород без намордника — от 170 грн

Выгул собак опасных пород без намордника — от 170 грн

Выгул собак в запрещенных местах — от 170 грн

Выгул собак в запрещенных местах — от 170 грн

Неубранные за животным экскременты — от 170 грн

Неубранные за животным экскременты — от 170 грн

Нанесение животным вреда имуществу или здоровью человека — от 1700 грн

Нанесение животным вреда имуществу или здоровью человека — от 1700 грн

Издевательство над животным — от 3400 грн

Издевательство над животным — от 3400 грн
Детальнее
Love is... 💙💛
За что мы любим Ужгород
Сакуры в Ужгороде

Сакуры в Ужгороде

Торт "Ужгород"

Торт "Ужгород"

Дегустационный зал "СыроВина"

Дегустационный зал "СыроВина"

Бограч

Бограч

Ужгородский замок

Ужгородский замок

Посетить город после победы
Happy Birthday 🥳
Звездные именниники
Николь Кидман, 20 июня — 56 лет
Николь Кидман, 20 июня — 56 лет
принц Уильям, 21 июня — 40 лет
принц Уильям, 21 июня — 40 лет
Крис Пратт, 21 июня — 43 года
Крис Пратт, 21 июня — 43 года
Сергей Притула, 22 июня — 41 год
Сергей Притула, 22 июня — 41 год
Ариана Гранде, 26 июня — 29 лет
Ариана Гранде, 26 июня — 29 лет
1 /2
Instagram недели
Аккаунт про супергероев современности — ВСУ
Подписаться
Смотреть фото
Сохранить в закладки
Тренд на льняные костюмы
Обновляем летний гардероб
Дополняем босоножками

Дополняем босоножками

Стилизируем с кроссовками

Стилизируем с кроссовками

Сочетаем с сандалиями

Сочетаем с сандалиями

Купить украинское🇺🇦

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять