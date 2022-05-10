Гордон назвал дату решающей недели войны с Россией

Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал дату возможного перелома ситуации в войне России против Украины.
Об этом он рассказал в интервью Василию Голованову на YouTube-канале "Україна 24".
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На вопрос, как долго будет продолжаться война, Гордон признался, что четкого ответа нет. Однако переломный момент может произойти уже скоро:
"На этот вопрос не ответит никто, я в том числе. Ни Байден не ответит на этот вопрос, ни Зеленский, ни Путин. Никто не может сказать, сколько еще будет продолжаться война, потому что она может закончиться послезавтра, а может – через несколько лет".
Гордон, тем не менее, высказал предположение, что все будет зависеть от следующей недели:
"Именно на следующей неделе все может зависеть, потому что я много общаюсь с ребятами с фронта, с командирами. Они говорят, что западное оружие уже есть в войсках, и его нужно опробовать и пристрелять. Исходя из того, что мне известно, именно следующая неделя должна стать решающей".
Гордон добавил, что сегодня Украина имеет несколько стратегических направлений:
"Это Донбасс, Мариуполь, хочу сказать, что надеюсь на деблокаду ребят, которые сейчас находятся на "Азовстале", я поддерживаю с ними связь ежедневно. Это прекрасные ребята, которым сейчас нечеловечески сложно".
Также Дмитрий Гордон отметил, что важны Запорожское, Николаевское, Одесское и Харьковское направления.
"Это будет важная неделя для нашего возможного продвижения вперед и контратак. Кроме того, хочу добавить, пусть в Херсоне эта сволочь не думает, что взяла быка за рога. Оккупация Херсонской области временная".
Гордон обратился к херсонцам и пообещал им, что скоро их освободят от оккупантов:
"Друзья, все будет нормально, скоро вас деоккупируют. Уверен, что будет Чернобаевка везде, и скоро мертвые россияне поедут к себе домой".
Зеленский назвал три главных пункта для победы Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в день памяти и примирения обратился к странам "Большой семерки". Он поблагодарил за оказанную Украине поддержку и рассказал, что нужно нашей стране для победы над российским захватчиком.
Первое – это оружие. Президент подчеркнул, что, как и во время Второй мировой войны, сегодня судьба свободы решается именно на поле боя. Итак, Украина должна получить все то оружие и все то оборонное оборудование, которое позволит победить тиранию.
Второе – это санкции. Специальная международная группа экспертов под председательством Майкла Макфола и Андрея Ермака разработала План действий по усилению санкций против России за эту войну. Зеленский подчеркнул, что нужно его реализовать.
Третий важный пункт – это финансовая поддержка Украины сейчас и восстановление после войны.
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