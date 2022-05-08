Зеленский назвал три главных пункта для победы Украины

Свою позицию украинский президент озвучил во время выступления перед лидерами стран "Большой семерки"

Зеленский назвал лидерам G7 три главных пункта для победы Украины. / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский в день памяти и примирения обратился к странам Большой семерки. Он поблагодарил за оказанную Украине поддержку и рассказал, что нужно нашей стране для победы над российским захватчиком.

Об этом сообщается на странице Зеленского в Telegram.

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Первое – это оружие. Президент подчеркнул, что, как и во время Второй мировой войны, сегодня судьба свободы решается именно на поле боя. Итак, Украина должна получить все то оружие и все то оборонное оборудование, которое позволит победить тиранию.

Второе – это санкции. Специальная международная группа экспертов под председательством Майкла Макфола и Андрея Ермака разработала План действий по усилению санкций против России за эту войну. Зеленский подчеркнул, что нужно его реализовать.



Третий важный пункт – это финансовая поддержка Украины сейчас и восстановление после войны.

"Так же как после Второй мировой войны, План Маршалла сыграл историческую роль в восстановлении Европы и создании новых условий для развития и роста, нужен подобный План сейчас. Чтобы мир увидел, что свобода побеждает не только на поле боя, но и в жизни", – объяснил Зеленский.

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Конференцию лидеров G7 намеренно созвали перед 9 мая

Пресссекретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что время видеоконференции лидеров G7 в преддверии "Дня победы" в России выбрано намеренно. Таким образом, страны Запада планируют продемонстрировать свою сплоченность в противостоянии вторжению президента РФ Владимира Путина в Украину. Ведь мир знает, как важно для России 9 мая.

"Эта встреча и разговор в воскресенье — это возможность не только показать, насколько сплочен Запад в противостоянии агрессии и вторжению президента Путина, но и показать, что единство нуждается в работе, требует усилий, требует крови, пота, а иногда и слез", – отметила Псаки.

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