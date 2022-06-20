Грабский заявил об угрозе двух котлов на Донбассе

По словам военного эксперта, если наши прорвутся в районе Изюма, то нужно понимать, что это сложные способности армии РФ, и их обеспечение прекратится

Сергей Грабский рассказал об угрозах на Донбассе. Фото: коллаж "Сегодня"

Военный эксперт Сергей Грабский рассказал, что в Золотом и Рубежном есть угроза двух котлов. Но нужно пониматься, что за Золотым находится Горское. И само название говорит о том, что этот населенный пункт находится на определенной высоте.

Об этом Грабский рассказал в интервью Олегу Панюте в эфире проекта Пояснює Панюта на Youtube-канале Україна 24.

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"Нужно понимать, что за Золотым находится Горское. И само название говорит о том, что этот населенный пункт находится на определенной высоте. Рубежное очень тяжелое и там противник также пытается продвинуться. Но, учитывая специфику местности, там такой явной угрозы нет", – сообщил военный эксперт.

По его словам, если наши прорвутся в районе Изюма, то нужно понимать, что это сложные способности армии РФ, и их обеспечение прекратится. Российские войска не могут воевать далеко от железной дороги, и это аксиома нашей войны.

"Поэтому противник перекидывает часть силы туда, но угроза наступления на Славянск, это как второй этап операции, остается очень высокой. Ситуация сложная и там они могут прорваться", – добавил Грабский.

Ранее мы рассказывали, что в Рубежном наши бойцы обстреляли оборудованный чеченскими боевиками командный пункт. Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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Кроме того, в Луганской области появился второй Мариуполь. Рубежное разделило судьбу полностью разрушенного города. От домов остались только выжженные кирпичные коробки, а во дворах появились могилы.