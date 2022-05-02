Из Мариуполя сегодня снова попробуют эвакуировать людей

Спасение мирных граждан продолжается

Эвакуация из Мариуполя пройдет 2 мая. Фото: коллаж "Сегодня"

При поддержке ООН и Красного Креста сегодня, 2 мая, согласованы две дополнительные локации для посадки людей в эвакуационную колонну, которая выедет из Мариуполя. Это – село Мангуш и Луначарское кольцо возле Бердянска.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

Реклама

"Если у вас остались родственники или знакомые, пытайтесь связаться с ними и передать информацию о возможной эвакуации", – говорится в сообщении.

Эвакуация с "Азовстали"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 1 мая наконец-то удалось начать эвакуацию людей с "Азовстали" в Мариуполе. По его словам, это произошло после многих недель переговоров, многих попыток, разных встреч, звонков и предложений.

По его словам, удалось вывезти уже более ста гражданских – женщин, детей, спасавшихся от боевых действий именно на "Азовстали" в Мариуполе.

Реклама

Также напомним, оккупанты снова начали обстреливать "Азовсталь" после эвакуации людей.

Читайте другие новости "Сегодня":