Из российского плена в Украину вернулись 14 человек

Ирина Верещук заявила, что одна из военных женщин на пятом месяце беременности

Ирина Верещук заявила о возвращении домой 14 украинцев. / Фото: Коллаж: Сегодня, Цензор. НЕТ

Сегодня, 30 апреля, состоялся еще один обмен пленными – в Украину вернулись 14 человек.

Об этом сообщила в Telegram министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

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Какая ситуация

"Возвращаем домой 14 наших людей: 7 военных и 7 гражданских. Для меня этот обмен особенный: одна из военных женщин на пятом месяце беременности. Пусть Бог бережет!" – написала Верещук.

Ранее, 28 апреля, в очередной раз состоялся обмен пленными. В итоге из российского плена освободили 45 наших людей.

Напомним, Ирина Верещук заявила, что Украина отказывается проводить обмен пленными с Россией, если в списке нет женщин. Оккупанты захватили в плен почти 500 украинок.

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