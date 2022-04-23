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"Каждый пленный враг – это потенциальная жизнь нашего героя" – Арахмия

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23 апреля, 13:38
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Вопросом обмена пленных занимается специальный центр при СБУ
Россиян нужно брать в плен
Россиян нужно брать в плен / Фото: Коллаж: Сегодня

Представитель украинской делегации на переговорах с РФ и глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что российских оккупантов нужно брать в плен, чтобы потом иметь обменный фонд.

Об этом он сообщил в Facebook.

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"Вижу много комментариев от разъяренных украинцев о том, зачем брать пленных. Понимаю эмоции, сам недавно имел такую ​​же позицию, но мы все должны понимать, что каждый пленный враг – это потенциальная жизнь нашего героя на обмен", – написал Арахмия.

По его словам, при современных боях артиллерии на больших расстояниях пленных брать стало гораздо тяжелее, поэтому "имеем проблемы с пополнением обменного фонда".

Он также отметил, что вопросом обмена пленных занимается специальный центр при СБУ.

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Обмен

  • 19 апреля был произведен новый обмен пленными. В Украину возвращаются 76 человек. Это был пятый обмен пленными.
  • Кого смогли обменять на этот раз, пока неизвестно. 31 марта, например, стало известно, что все легендарные защитники острова Змеиный живы. Их личности установлены и предположительно они находятся в плену в оккупированном Крыму.
  • Предыдущий обмен пленными между Украиной и Россией состоялся 14 апреля по приказу президента Владимира Зеленского. Из российского плена освободили 30 украинцев, среди которых 8 гражданских. Также из плена РФ удалось освободить двух украинских пилотов, которые рассказали об изнурительных допросах украинских военных оккупантами и угрозах.
  • 13 апреля президент Зеленский предложил обменять кума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука на защитников и мирных жителей заблокированного Мариуполя. Банковая ждет ответа из Кремля до сих пор.

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Игорь Дыкун – младший лейтенант 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ. С 2014-го находится в горячих точках российско-украинской войны. Неоднократно был ранен, но всегда возвращался в строй. В бою под Ирпенем 27-летний офицер проявил героизм: собственноручно уничтожил более десяти оккупантов и взорвал БМД врага, чем спас побратимов от удара с тыла. Герой Украины.
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