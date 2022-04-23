"Каждый пленный враг – это потенциальная жизнь нашего героя" – Арахмия

Представитель украинской делегации на переговорах с РФ и глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что российских оккупантов нужно брать в плен, чтобы потом иметь обменный фонд.
Об этом он сообщил в Facebook.
"Вижу много комментариев от разъяренных украинцев о том, зачем брать пленных. Понимаю эмоции, сам недавно имел такую же позицию, но мы все должны понимать, что каждый пленный враг – это потенциальная жизнь нашего героя на обмен", – написал Арахмия.
Далее по теме
По его словам, при современных боях артиллерии на больших расстояниях пленных брать стало гораздо тяжелее, поэтому "имеем проблемы с пополнением обменного фонда".
Он также отметил, что вопросом обмена пленных занимается специальный центр при СБУ.
Обмен
- 19 апреля был произведен новый обмен пленными. В Украину возвращаются 76 человек. Это был пятый обмен пленными.
- Кого смогли обменять на этот раз, пока неизвестно. 31 марта, например, стало известно, что все легендарные защитники острова Змеиный живы. Их личности установлены и предположительно они находятся в плену в оккупированном Крыму.
- Предыдущий обмен пленными между Украиной и Россией состоялся 14 апреля по приказу президента Владимира Зеленского. Из российского плена освободили 30 украинцев, среди которых 8 гражданских. Также из плена РФ удалось освободить двух украинских пилотов, которые рассказали об изнурительных допросах украинских военных оккупантами и угрозах.
- 13 апреля президент Зеленский предложил обменять кума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука на защитников и мирных жителей заблокированного Мариуполя. Банковая ждет ответа из Кремля до сих пор.