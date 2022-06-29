Измученные, но счастливые: появились первые фото освобожденных защитников "Азовстали"

Обменяли на большую группу российских оккупантов

Многим освобожденным защитникам требовалась медпомощь / Коллаж "Сегодня"

Главное управление разведки Минобороны Украины разместило фотографии с обмена пленными, в результате которого 29 июня вернулись в нашу страну из российского заточения 144 защитника "Азовстали" в Мариуполе.

На фотографиях видно, насколько истощены наши воины. Некоторые из них опираются на костыли, другие на побратимов.

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Сразу после обмена украинским бойцам была предоставлена медицинская помощь.

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Большинству из 144 бойцов потребовалась госпитализация.

Судя по кадрам, обмен прошел в Васильевском районе Запорожской области. Обменяли на большую группу российских военнопленных.

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Большой обмен