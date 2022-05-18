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Ким-Барсук выехал с ревизией в села под Николаевом

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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18 мая, 17:06
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Глава Николаевской ОВА проверил населенные пункты в форме с интересной надписью
Виталий Ким проверил села в Николаевской области. Фото: коллаж "Сегодня"
Виталий Ким проверил села в Николаевской области. Фото: коллаж "Сегодня"

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким начал проверять села в регионе после того, как их обстреляли российские оккупанты. По его словам, захватчики все разбомбили. Но власти готовы восстановить разрушенное.

Соответствующее видео Ким опубликовал в своем Telegram-канале.

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"Добрый вечер, мы из Украины. Проверяем села, проверяем дорожку. Сволочи, разбомбили все. Но ничего страшного, у нас хорошая компания, разберемся", – сказал глава Николаевской ОВА.

К слову, на бронежилете у Кима есть интересная надпись: "Барсук".

Ким: Русские не хотят идти в мясорубку и ломают свою технику

Русские военные начали массово саботировать приказы своих командиров. Они ломают технику, чтобы не идти в наступление. Такое наблюдается на всех направлениях. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram.

Он всячески поддержал российских военных, которые отказываются выполнять преступные приказы.

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"Массовое явление на всех направлениях – русские саботируют приказы, не хотят идти в мясорубку. Логично. Зачем умирать? Ломают свою технику, чтобы не выполнять преступные приказы. Поддерживаю абсолютно. Ломайте технику, за это ничего не будет, она и так ломается. Ее легко списать", – сказал Ким.

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На фото - 15-летняя девочка-сирота, которая села за руль обстрелянного автомобиля, чтобы помочь незнакомым раненым людям - трем мужчинам и женщине, пытавшимся эвакуироваться. Ехала 30 километров с простреленными ногами – от Попасной до Бахмута – по заминированной дороге, но довезла раненых в больницу. Номинирована на звание ГСЧС – «Герой-спасатель».
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