Страна
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🎬 Канны 2022 🔥 Герои Сегодня ⚔ Донбасс в огне ⚠ Бензиновый кризис
СЕГОДНЯ Страна Подробности

Второе наступление на Киев? Россия стягивает войска к Чернигову, а Беларусь готовит солдатские жетоны

Разбор
Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
26 мая, 06:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Украинские пограничники готовятся к новому вторжению оккупантов
Россия может открыть новый фронт и совершить вторую попытку взятия Киева. Фото: коллаж "Сегодня"
Россия может открыть новый фронт и совершить вторую попытку взятия Киева. Фото: коллаж "Сегодня"

Россия снова стягивает войска и технику к Черниговской области и усилила ракетные обстрелы Сумской области. Сайт "Сегодня" выяснил, с чем связана военная активность на северной границе Украины, попытаются ли оккупанты снова прорваться к Киеву и поможет ли Путину Лукашенко.

Реклама

Пограничники готовятся к новому вторжению

Американская газета The Washington Post сообщила, что Россия снова стягивает войска и технику к северной границе Украины. Как отмечает издание, украинские пограничники фиксируют скопление военной силы врага вблизи Черниговской области, населенные пункты которой все чаще подвергаются ракетным обстрелам.

"Спустя почти два месяца после освобождения севера Украины от российских войск, местные жители, бежавшие от войны за границу и в Западную Украину, начали возвращаться на родину. Однако пограничники считают, что возвращаться в Черниговскую область еще рано", – говорится в статье.

В частности, заместитель командующего пограничными войсками области Александр Вадовский рассказал, что ежедневно в Черниговской области падает от двух до восьми российских снарядов. Его войска регулярно вынуждены вести ответный огонь через границу.

"В любом случае мы готовимся к возможному вторжению. Они атакуют наши позиции и города. У россиян нет понятия о правилах ведения боя", – сказал он.

Александр Вадовский: "В любом случае мы готовимся к возможному ревторжению"
Александр Вадовский: "В любом случае мы готовимся к возможному ревторжению" / Фото: ГПСУ

Реклама

Утром 25 мая оккупанты снова устроили массированный обстрел Черниговской области. Российские военные били из минометов калибром 120 миллиметров и ствольной артиллерии. По словам пресс-секретаря Черниговского пограничного отряда Галины Шеховцовой, обстрелы велись между тремя и четырьмя часами, и продолжались на протяжении 40 минут.

Усилились вражеские обстрелы и в Сумской области.

"24 мая около 19:55 наблюдатели зафиксировали 6 "приходов": предварительно 2 прихода в районе населенного пункта Гудово и 4 прихода в районе окрестностей населенного пункта Шалыгино. Ракеты были выпущены из двух вылетевших с территории России самолетов СУ. Потерь среди личного состава и техники нет", – сообщила пресс-служба Оперативного командования "Север".

Реклама

Беларусь закупает жетоны для солдат

Практически одновременно с перебрасыванием российских войск к северу Украины, активизировалась армия соседней Беларуси. Согласно сводке Генштаба ВСУ за 24 мая, в Беларуси, в 50 км от границы с Украиной, установлены оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М".

"Увеличивается угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по объектам нашего государства с территории Республики Беларусь", – подчеркнули в Генштабе.

Ранее белорусские оппозиционные Telegram-каналы информировали, что в Беларуси были замечены колонны военной техники, движущиеся в направлении границы с Украиной. 24 мая мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщила, что на сайте госзакупок появился тендер Министерства обороны Беларуси на закупку 20 000 жетонов для военнослужащих, которые используются для опознания погибших солдат. При этом не исключается, что это может быть и просто замена старых жетонов на новые и закупка в запас.

Министерство обороны Беларуси закупает 20 000 жетонов для военнослужащих. Фото: "Беларускі Гаюн"
Министерство обороны Беларуси закупает 20 000 жетонов для военнослужащих. Фото: "Беларускі Гаюн"

"Будет новая попытка прорыва"

Скопление российских войск возле северных границ Украины и военная активность в Беларуси может свидетельствовать о намерениях Москвы открыть новый фронт и совершить вторую попытку взятия Черниговской области или даже прорыва к Киеву. Не исключено, что именно об этом говорил президент России Владимир Путин с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко на встрече в Сочи 23 мая.

"Нет никаких сомнений, что стратегия России относительно Украины не изменилась. Москва не отказалась от уничтожения нашей страны и взятия ее под свой контроль. Накопление сил на границе говорит о том, что будет новая попытка прорыва", – говорит "Сегодня" военный эксперт Якуб Войнаровский.

Однако Войнаровский уверен, что взять Киев "нахрапом" у России не получится.

"Киев хорошо защищен, у россиян не хватит сил, чтобы его захватить. Но Россия может вторгнуться в Черниговскую область и использовать тактику "небольших шагов", захватывать приближенные к Киеву населенные пункты, откусывать кусок за куском, чтобы оказывать давление на столицу", – говорит эксперт.

Взять Киев "нахрапом" у России не получится
Взять Киев "нахрапом" у России не получится / Фото: Getty Images

Он также отметил, что Россия, у которой не хватает собственных сил на серьезный прорыв в новом направлении, может привлечь уже готовый военный контингент Беларуси.

Отвлекающий маневр

Военный эксперт Олег Жданов также уверен, что российские оккупанты не смогут захватить Киев, а саму вероятность второй попытки наступления на столицу считает низкой.

"Вероятность новой атаки на Киев практически равно нулю. У России просто нет сил и средств для второй попытки. Да и граница сейчас хорошо укреплена, прорвать ее будет крайне сложно", – говорит нам Жданов.

По мнению эксперта, Россия лишь делает вид, что стягивает войска к Чернигову, тем самым проводит очередной отвлекающий маневр.

"Боевые действия на Донбассе показывают, что России необходимо растянуть усилия Вооруженных сил Украины на большее расстояние. Противник пытается отвлечь внимание ВСУ и заставить украинскую армию перебросить часть своих сил для укрепления Чернигова, Сум и Киева, тем самым ослабить ее позиции на Востоке", – объясняет Жданов.

Олег Жданов: "Россия делает вид, что стягивает войска к Чернигову, тем самым проводит очередной отвлекающий маневр". Фото: Facebook
Олег Жданов: "Россия делает вид, что стягивает войска к Чернигову, тем самым проводит очередной отвлекающий маневр". Фото: Facebook

Он также уверен, что Беларусь не будет принимать участие в войне с Украиной.

"Беларусь вряд ли ввяжется в войну. Лукашенко водит Путина за нос и устраивает спектакль для одного зрителя. Что касается перемещения "Искандеров" в Беларуси к границе с Украиной, то это российские ракеты, а их размещение теперь позволит оккупантам бить с дальностью стрельбы в 500 км по объектам в западной и центральной части Украины. Под прицелом также Подольск (Одесской область), Лубны (Полтавская область) и Глухов (Сумская область). Но войска Беларуси в этом не будут принимать участие", – подытожил Жданов.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Киевский суд 23 мая приговорил российского солдата Вадима Шишимарина к пожизненному заключению за убийство мирного жителя Сумщины.

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорит президент Украины
Больше заявлений Зеленского
ВСУ: главное
Подробности
💵 помощь во время войны
Еще больше льгот
Судьба героев "Азовстали"
Детали эвакуации
Хроника обстрелов
Подробностси
💙💛 Украинцы за границей
Как выжить?
🏠 Новости недвижимости
Новости недвижимости в Украине
В поиске трудоустройства
Найти работу!
🚘 Актуалка для владельцев авто
Что еще нового?
❤️ "Разом нас багато"
Нас не подолати
Кулинарный мастер-класс
Что приготовить?
⚽ Украинский фан-сектор
Болей за своих!
Be in Techno Trends
Следить за новостями
⭐ Срачи прилетели
Больше скандалов
🔮 Предсказания & Гороскопы
Что еще говорят звезды?
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 09:40 25 мая
1
Личный состав 29450
Личный состав
2
Самолеты 206
Самолеты
3
Вертолеты 170
Вертолеты
4
Танки 1305
Танки
5
ББМ 3213
ББМ
6
Артиллерия 606
Артиллерия
7
Средства ПВО 93
Средства ПВО
8
РСЗО 201
РСЗО
9
БПЛА 491
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2218
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Молодой ас… Капитан Егор Середюк – военный летчик, командир авиационного звена. В марте за личное мужество и героизм был награжден орденом Богдана Хмельницкого. Погиб около города Изюм Харьковской области, выполняя боевое задание. Ему было всего 26... Герой Украины. Посмертно.

История героя
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
Денежный вопрос
Что будет с ценами на бензин
Честный прогноз
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

29785.84

Binance Coin (BNB)

330.8

Dogecoin (DOGE)

0.08

Litecoin (LTC)

68.35

Theta (THETA)

1.24

Чемпионский бой Усика
Александр Усик
Александр Усик
23 июл.
12:35
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа

35

Возраст

32

191

Рост

198

198

Размах рук

208

100.3

Вес

108.6

19

Победы

24

68.4%

% нокаутов

91.7%

TOP-5 в Украине
Самые востребованные сферы
Транспорт и логистика

Транспорт и логистика

IТ и интернет

IТ и интернет

Строительство

Строительство

Рабочий персонал

Рабочий персонал

Продажи

Продажи

На какие профессии спрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
39,00
-
50,00
55,00
-
-
48,90
-
-
-
-
54,99
-
-
51,00
57,00
-
-
-
56,99
-
-
50,99
56,99
-
-
50,00
55,00
-
Просвещайся
Язык денег
Военные ОВГЗ — это разновидность облигаций. Мало чем отличаются от обычных ценных бумаг. Приобретая их, вы поддерживаете ВСУ и нашу экономику в военное время, а приятным бонусом получаете до 11,5% годовых.
Happy Birthday 🥳
Звездные именниники
24 мая Руслана, 49 лет
24 мая Руслана, 49 лет
26 мая Ленни Кравиц, 58 лет
26 мая Ленни Кравиц, 58 лет
26 мая Хелен Бонэм Картер, 56 лет
26 мая Хелен Бонэм Картер, 56 лет
28 мая Кайли Миноуг, 54 года
28 мая Кайли Миноуг, 54 года
31 мая Колин Фаррел, 46 лет
31 мая Колин Фаррел, 46 лет
1 /2
Лучшие боксеры мира
ТОП-10 вне зависимости от веса
1
Сауль Альварес Сауль Альварес Сауль Альварес
57 - 1 - 2
2
Геннадий Головкин Геннадий Головкин Геннадий Головкин
41 - 1 - 1
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
31 - 0 - 1
4
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
38 - 0 - 0
5
Александр Усик Александр Усик Александр Усик
19 - 0 - 0
6
Эррол Спенс Эррол Спенс Эррол Спенс
27 - 0 - 0
7
Энтони Джошуа Энтони Джошуа Энтони Джошуа
24 - 2 - 0
8
Майрис Бриедис Майрис Бриедис Майрис Бриедис
28 - 1 - 0
9
Каллум Смит Каллум Смит Каллум Смит
28 - 1 - 0
10
Йорденис Угас Йорденис Угас Йорденис Угас
27 - 4 - 0
Опрос
Must Know
Штрафы для пешеходов и велосипедистов

Переход дороги в неположенном месте – 255 грн

Переход дороги в неположенном месте – 255 грн

Переход на красный свет светофора – 255 грн

Переход на красный свет светофора – 255 грн

Нарушение ПДД при езде на велосипеде – 425 грн

Нарушение ПДД при езде на велосипеде – 425 грн

Езда на велосипеде в нетрезвом виде – 680 грн

Езда на велосипеде в нетрезвом виде – 680 грн

Создание аварийной ситуации – 850 грн

Создание аварийной ситуации – 850 грн
HOT News
Pink Floyd с Украиной!
Cоздали одежду с украинской символикой

Деньги от продаж пойдут на помощь для украинцев

Instagram недели
62-летний немец, который носит юбки и каблуки
Подписаться
Смотреть фото
Сохранить в закладки
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

31.18

Тренд на вышиванку
Должна быть у каждого в гардеробе
В красных оттенках

В красных оттенках

В национальной стилистике

В национальной стилистике

В черных оттенках

В черных оттенках

Где купить?
Мust Have июня
Розовая панама
Где купить?

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять