Второе наступление на Киев? Россия стягивает войска к Чернигову, а Беларусь готовит солдатские жетоны

Украинские пограничники готовятся к новому вторжению оккупантов

Россия может открыть новый фронт и совершить вторую попытку взятия Киева. Фото: коллаж "Сегодня"

Россия снова стягивает войска и технику к Черниговской области и усилила ракетные обстрелы Сумской области. Сайт "Сегодня" выяснил, с чем связана военная активность на северной границе Украины, попытаются ли оккупанты снова прорваться к Киеву и поможет ли Путину Лукашенко.

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Пограничники готовятся к новому вторжению

Американская газета The Washington Post сообщила, что Россия снова стягивает войска и технику к северной границе Украины. Как отмечает издание, украинские пограничники фиксируют скопление военной силы врага вблизи Черниговской области, населенные пункты которой все чаще подвергаются ракетным обстрелам.

"Спустя почти два месяца после освобождения севера Украины от российских войск, местные жители, бежавшие от войны за границу и в Западную Украину, начали возвращаться на родину. Однако пограничники считают, что возвращаться в Черниговскую область еще рано", – говорится в статье.

В частности, заместитель командующего пограничными войсками области Александр Вадовский рассказал, что ежедневно в Черниговской области падает от двух до восьми российских снарядов. Его войска регулярно вынуждены вести ответный огонь через границу.

"В любом случае мы готовимся к возможному вторжению. Они атакуют наши позиции и города. У россиян нет понятия о правилах ведения боя", – сказал он.

Александр Вадовский: "В любом случае мы готовимся к возможному ревторжению" / Фото: ГПСУ

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Утром 25 мая оккупанты снова устроили массированный обстрел Черниговской области. Российские военные били из минометов калибром 120 миллиметров и ствольной артиллерии. По словам пресс-секретаря Черниговского пограничного отряда Галины Шеховцовой, обстрелы велись между тремя и четырьмя часами, и продолжались на протяжении 40 минут.

Усилились вражеские обстрелы и в Сумской области.

"24 мая около 19:55 наблюдатели зафиксировали 6 "приходов": предварительно 2 прихода в районе населенного пункта Гудово и 4 прихода в районе окрестностей населенного пункта Шалыгино. Ракеты были выпущены из двух вылетевших с территории России самолетов СУ. Потерь среди личного состава и техники нет", – сообщила пресс-служба Оперативного командования "Север".

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Беларусь закупает жетоны для солдат

Практически одновременно с перебрасыванием российских войск к северу Украины, активизировалась армия соседней Беларуси. Согласно сводке Генштаба ВСУ за 24 мая, в Беларуси, в 50 км от границы с Украиной, установлены оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М".

"Увеличивается угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по объектам нашего государства с территории Республики Беларусь", – подчеркнули в Генштабе.

Ранее белорусские оппозиционные Telegram-каналы информировали, что в Беларуси были замечены колонны военной техники, движущиеся в направлении границы с Украиной. 24 мая мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщила, что на сайте госзакупок появился тендер Министерства обороны Беларуси на закупку 20 000 жетонов для военнослужащих, которые используются для опознания погибших солдат. При этом не исключается, что это может быть и просто замена старых жетонов на новые и закупка в запас.

Министерство обороны Беларуси закупает 20 000 жетонов для военнослужащих. Фото: "Беларускі Гаюн"

"Будет новая попытка прорыва"

Скопление российских войск возле северных границ Украины и военная активность в Беларуси может свидетельствовать о намерениях Москвы открыть новый фронт и совершить вторую попытку взятия Черниговской области или даже прорыва к Киеву. Не исключено, что именно об этом говорил президент России Владимир Путин с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко на встрече в Сочи 23 мая.

"Нет никаких сомнений, что стратегия России относительно Украины не изменилась. Москва не отказалась от уничтожения нашей страны и взятия ее под свой контроль. Накопление сил на границе говорит о том, что будет новая попытка прорыва", – говорит "Сегодня" военный эксперт Якуб Войнаровский.

Однако Войнаровский уверен, что взять Киев "нахрапом" у России не получится.

"Киев хорошо защищен, у россиян не хватит сил, чтобы его захватить. Но Россия может вторгнуться в Черниговскую область и использовать тактику "небольших шагов", захватывать приближенные к Киеву населенные пункты, откусывать кусок за куском, чтобы оказывать давление на столицу", – говорит эксперт.

Взять Киев "нахрапом" у России не получится / Фото: Getty Images

Он также отметил, что Россия, у которой не хватает собственных сил на серьезный прорыв в новом направлении, может привлечь уже готовый военный контингент Беларуси.

Отвлекающий маневр

Военный эксперт Олег Жданов также уверен, что российские оккупанты не смогут захватить Киев, а саму вероятность второй попытки наступления на столицу считает низкой.

"Вероятность новой атаки на Киев практически равно нулю. У России просто нет сил и средств для второй попытки. Да и граница сейчас хорошо укреплена, прорвать ее будет крайне сложно", – говорит нам Жданов.

По мнению эксперта, Россия лишь делает вид, что стягивает войска к Чернигову, тем самым проводит очередной отвлекающий маневр.

"Боевые действия на Донбассе показывают, что России необходимо растянуть усилия Вооруженных сил Украины на большее расстояние. Противник пытается отвлечь внимание ВСУ и заставить украинскую армию перебросить часть своих сил для укрепления Чернигова, Сум и Киева, тем самым ослабить ее позиции на Востоке", – объясняет Жданов.

Олег Жданов: "Россия делает вид, что стягивает войска к Чернигову, тем самым проводит очередной отвлекающий маневр". Фото: Facebook

Он также уверен, что Беларусь не будет принимать участие в войне с Украиной.

"Беларусь вряд ли ввяжется в войну. Лукашенко водит Путина за нос и устраивает спектакль для одного зрителя. Что касается перемещения "Искандеров" в Беларуси к границе с Украиной, то это российские ракеты, а их размещение теперь позволит оккупантам бить с дальностью стрельбы в 500 км по объектам в западной и центральной части Украины. Под прицелом также Подольск (Одесской область), Лубны (Полтавская область) и Глухов (Сумская область). Но войска Беларуси в этом не будут принимать участие", – подытожил Жданов.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Киевский суд 23 мая приговорил российского солдата Вадима Шишимарина к пожизненному заключению за убийство мирного жителя Сумщины.

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