Геноцид в Украине: кто должен его признать и какими будут последствия для России

Мало получить политическое и юридическое признание, необходимо признание страны – виновной в преступлении

Произошедшее в Буче имеет все признаки геноцида, но первое слово в его признании должна сказать ООН / Коллаж "Сегодня"

Мировые лидеры постепенно начинают называть действия армии Российской Федерации на временно оккупированных территориях Украины геноцидом. 13 апреля президент США Джозеф Байден заявил, что по отношению к украинцам совершается геноцид. Через несколько часов премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что "правильно" охарактеризовать атаки России на Украине как "геноцид".

Сайт "Сегодня" разобрался, что несет в себе понятие "геноцид" и какие последствия наступают после его признания.

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Что это за преступление

Согласно классификации Конвенции ООН о предупреждении преступлений геноцида и наказании за него, принятой в 1948 году, геноцидом считается насилие, совершенное с целью полностью или частично уничтожить как таковую какую-либо:

национальную;

этническую;

расовую;

религиозную группу.

Геноцидом это считается тогда, когда происходит массовое убийство представителей данных групп, когда членам этих групп наносят телесные травмы или влияют на их умственные способности, когда проводятся мероприятия по предотвращению деторождения в таких группах, когда у представителей этих групп насильственно забирают детей или предумышленно создаются условия жизни, рассчитанные на полное или частичное физическое уничтожение этой группы.

В Конвенции ООН также сказано:

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Геноцид независимо от того, совершается ли он в мирное иди военное время, является преступлением, которое нарушает нормы международного права и против которого они обязуются принимать меры предупреждения и карать за его совершение.

Признание

Совершение геноцида признается в политическом и правовом поле.

В политическом это происходит на уровне парламентов отдельно взятой страны, где зачастую голосуют за документ с осуждением преступных действий. Так происходит с признанием геноцида против украинцев в СССР в период Голодомора 1932-1933 годов и с убийством армян в Османской империи в 1915 году. Парламенты десятков стран мира в обеих случаях усмотрели геноцид, однако страны – правопреемницы преступных режимов этого не признают, а значит, не осуждают и не приносят извинения пострадавшим народам.

Признание геноцида на уровне виновной страны имеет несколько важных последствий. Первое – это моральная составляющая, которая свидетельствует о торжестве справедливости. Второе – открывает путь к выплате репарации. Третье – дает возможность для начала восстановления двухсторонних отношений.

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Мировое признание геноцида на платформе ООН с соответствующей резолюцией рассматривается, как моральная обязанность мирового сообщества с тем, чтобы подобное не повторилось в будущем.

Суд

В юридическом плане геноцид признается через суд. Как и для большинства серьезных международных преступлений, для квалификации геноцида требуется иметь доказательства, что преступник действовал с умыслом.

Международный трибунал может быть инициирован единогласным решением Совета Безопасности ООН. А вот Международный суд работает на основе договоренностей нескольких стран-доноров или других субъектов международного права, которые считают, что было совершено преступление, нуждающееся в международном расследовании.

Наказание

Наказанию за геноцид подлежат не только непосредственные исполнители, но и те, кто его планировал, кто призывал к совершению геноцида и кто был соучастником.

В Конвенции ООН сказано, что обвиняемые в совершении геноцида должны быть судимы компетентным судом того государства, на территории которого было совершено это преступление, или компетентным международным уголовным судом. Например, в отношении геноцида в Руанде в 1994 году ООН организовала работу Международного трибунала в самой стране, где, кстати, процесс расследования и осуждение виновных длится до сих пор.

В случае суда на территории пострадавшей страны приговор выносится согласно соответствующей статье в Уголовном кодексе этой страны. В большинстве государств за геноцид предусмотрено пожизненное заключение.

Процессы на десятилетия

Резня в Сребренице в 1995 году, когда от рук боснийских сербов погибли около 8000 взрослых мужчин из числа боснийских мусульман, была признана геноцидом Международным трибуналом по бывшей Югославии и Международным судом. Перед этим по решению Совета Безопасности ООН была учреждена комиссия экспертов по расследованию и анализу информации о нарушениях Женевской конвенции и других норм международного права на территории бывшей Югославии. Резолюцию о создании Международного трибунала также принимал Совет Безопасности ООН.

Расследование и осуждение виновных в геноциде в Сребренице длилось до 2017 года, когда было решено прекратить работу Трибунала. С 2001 по 2017 годы были осуждены ряд командиров боснийских сербов. Они получили различные сроки заключения. Командующий войсками Республики Сербской Радко Младич был приговорен к пожизненному лишению свободы. Ряд обвиняемых рангом меньше получили сроки в обычных судах Сербии.

...Когда международному сообществу не удалось вмешаться и предупредить геноцид в Руанде и Сребренице, Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан задал вопрос: "На каком этапе международное сообщество должно вмешаться, чтобы спасти людей?".