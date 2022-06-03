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Война закончится поражением России и трибуналом для Путина: главные заявления властей за 3 июня

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
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3 июня, 13:01
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Трибунал станет заключительным аккордом войны для Путина, Шойгу, Герасимова и Лаврова
После победы Украины Путина ждет трибунал. Фото: коллаж "Сегодня"
После победы Украины Путина ждет трибунал. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине 100-й день полномасштабной войны с Россией. Оккупанты отступили на нескольких направления, ЕС утвердил шестой пакет санкций против РФ, а Путина ждет трибунал.

Сайт "Сегодня" собрал главные заявления украинских властей за 3 июня.

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Президент Украины подвел итоги 99-х суток войны против России

Президент Владимир Зеленский обратился к гражданам в ночь на 3 июня и заявил, что Украина и западные партнеры начали работать над новыми санкционными пакетами против России.

"США подтвердили, что нашему государству направляются современные ракетные системы залпового огня – HIMARS. Имеем новый пакет оборонной помощи от Швеции", – рассказал Зеленский.

Он также отметил, что уже 50 посольств возобновили полноценную деятельность в Киеве.

"Отныне церемония вручения верительных грамот послами, которые начинают деятельность в Украине, будет проходить на территории Софийского собора", – заявил президент.

Украинский лидер также добавил, что в ближайшие несколько недель ожидается ответ ЕС по вопросу о статусе кандидата для Украины.

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Евросоюз утвердил шестой пакет санкций против России

ЕС окончательно утвердил шестой пакет санкций против России. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

По словам Ермака, данное решение Евросоюза означает:

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  • Отказ стран ЕС от импорта российской нефти в течение 6 месяцев, от импорта нефтепродуктов – в течение 8 месяцев. Это касается перевозок по морю.
  • Отключение от SWIFT Сбербанка, "Россельхозбанка", Московского кредитного банка и Белорусского банка реконструкции и развития.
  • Запрет вещания телеканалов "РТР Планета", "Россия 24", "ТВ Центр-Международный".
  • ЕС расширяет список лиц и организаций, затрагивающих ограничения на экспорт товаров и технологий двойного использования. Такие добавления в список включают как российские, так и белорусские организации.
  • Кроме того, ЕС расширит список товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому развитию сектора обороны и безопасности России.
  • Это включает 80 химических веществ, которые могут быть использованы для производства химического оружия.

"Мы же продолжим настаивать на полном энергетическом эмбарго. Группа Макфола-Ермака считает, что именно такие санкции могут ощутимо ударить по российской экономике", – заявил глава Офиса президента.

Россия пытается подорвать доверие между Украиной и США

Задача России №1 – подорвать доверие между Украиной и США. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в своем Twitter.

"Украина ведет оборонительную войну и не планирует использовать предоставленные РСЗО для атак объектов на территории России. Наши американские партнеры знают, где используется их техника. Любые вбросы о таких намерениях – пропаганда российских спецслужб", – написал Подоляк.

Война закончится поражением России и трибуналом для Путина

100 дней мужественного сопротивления ВСУ и всего украинского народа ясно показали, что война закончится поражением России и трибуналом для Путина. Об этом говорится в заявлении украинской делегации в ООН, которое огласил на открытых дебатах Совета Безопасности об усилении ответственности и наказании за серьезные нарушения международного права советник Постпредства Украины Сергей Дворник.

Он напомнил, что наше государство поддержало идею создания специального криминального трибунала для наказания за преступление агрессии против Украины.

"Такой трибунал станет заключительным аккордом войны для Путина, Шойгу, Герасимова, Лаврова и других российских военных преступников. После 100 дней мужественного сопротивления ВСУ и всего украинского народа ясно, что эта неспровоцированная и неоправданная агрессивная война закончится поражением России. Поражением, которое станет победой всего цивилизованного мира", – заявил Дворник.

ВСУ заставили оккупантов отступить на четырех направлениях

Российские захватчики получили отпор ВСУ и отступили на Славянском, Северодонецком, Криворожском направлениях, а также вблизи Красногоровки и Полтавки. Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ.

Отмечается, что на Донецком направлении российские оккупанты продолжают артиллерийские обстрелы по всей линии столкновения. На Лиманском направлении противник обстрелял гражданскую инфраструктуру под Ярово, Щурово, Старым Караваном и Райгородком. Проводил штурмовые действия вблизи Студенко, боевые действия продолжаются.

На Северодонецком направлении российские захватчики продолжают обстрелы позиций Сил обороны и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Северодонецк, Боровское, Устиновка и Лисичанск. Штурмовая авиация россиян нанесла авиаудары вблизи Мирной Долины. Кроме того, в районе Метелкино и Белогоровки противник пытался вести штурмовые действия, понес потери, отошел на предыдущие позиции. В центральной части Северодонецка продолжаются бои.

На Бахмутском направлении противник ведет обстрелы в районах Покровского, Нью-Йорка, Золотого, Камышевахи, Николаевки, Берестово, Белогоровки и Врубовки. Вблизи последнего оккупанты вели безуспешные штурмовые действия. Силами штурмовой и армейской авиации противник нанес авиаудары по инфраструктуре недалеко от Возрождения, Ротов, Новолуганского и Доломитного.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях россияне успеха не имели, отошли на предыдущие позиции. Также ВСУ отбросили врага на Славянском направлении.

"Личный состав противника деморализован, что обусловлено постоянным переносом сроков ротации. Это приводит к отказам личного состава от участия в боевых действиях", – говорится в сообщении Генштаба.

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты 5 атак, уничтожены 5 танков, 3 артиллерийских системы, 2 боевые бронированные машины. Подразделения противовоздушной обороны сбили 3 БПлА типа "Орлан-10". На других направлениях российские захватчики тоже понесли ощутимые потери.

Потери российских оккупантов составляют 30 950 человек

С начала вторжения в Украину российские оккупанты потеряли уже 30 950 солдат и 1367 танков. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.06 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 30 950 (+100 за сутки) человек ликвидировано;
  • танков – 1367 (+4);
  • боевых бронированных машин – 3366 (+12);
  • артиллерийских систем – 661 ​​(+14);
  • РСЗО – 207;
  • средств ПВО – 95;
  • самолетов – 210;
  • вертолетов – 175;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 535;
  • крылатых ракет – 121(+1);
  • кораблей/катеров – 13;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2329 (+4);
  • специальной техники – 51.

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

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Данные на 9:30 3 июня
1
Личный состав 30950
Личный состав
2
Самолеты 210
Самолеты
3
Вертолеты 175
Вертолеты
4
ББМ 3366
ББМ
5
Танки 1367
Танки
6
Артиллерия 675
Артиллерия
7
Средства ПВО 95
Средства ПВО
8
РСЗО 207
РСЗО
9
БПЛА 535
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2329
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Герої не вмирають!

Виртуоз-бомбардировщик… Капитан Сергей Пархоменко – военный летчик. На его счету – 38 боевых вылетов под огнем ПВО и истребителей РФ. Виртуозно уничтожил более 20 вражеских танков, свыше сотни единиц транспорта, более 20 цистерн с горючим… Погиб, выполняя боевое задание в районе Гуляйполя (Запорожская обл.). Герой Украины. Посмертно.

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