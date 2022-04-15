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Драгоценности Оксаны Марченко не влезли в два авто – мы узнали, что именно конфисковано у семейства Медведчуков

Эксклюзив
Игорь Серов Игорь Серов Ведущий редактор Сегодня
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15 апреля, 06:00
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У кума Путина нашли десятки квартир и домов в разных регионах Украины, причем, поиски его имущества будут продолжаться еще долго
Медведчук обожал предметы роскоши, дорогие дома, автомобили и яхты, с которыми ему теперь предстоит расстаться
Медведчук обожал предметы роскоши, дорогие дома, автомобили и яхты, с которыми ему теперь предстоит расстаться

После задержания сбежавшего из-под ареста Виктора Медведчука, Лычаковский суд Львова арестовал 154 объекта движимого и недвижимого имущества, принадлежавшего ему самому, а также его жене Оксане Марченко. Соответствующее решение суд принял 13 апреля. Мы решили уточнить, о каком имуществе идет речь. Информацию об этом "Сегодня" получил у своих источников в правоохранительных органах.

Масштабы состояния политика, которому, кстати, принадлежит яхта за 200 млн. евро – одна из самых больших в мире, конечно, впечатляют. Зачем столько одному человеку?

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В перечне арестованного имущества:

  • 32 квартиры;
  • 23 дома;
  • 26 автомобилей;
  • моторная яхта;
  • 30 земельных участков;
  • 17 паркомест

Но как оказалось, все это лишь часть имущества. Вторая часть "нажитого непосильным трудом", которая подлежит аресту.

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В одном из особняков Медведчука – в Пуще-Водице под Киевом – в дни перед началом войны завершался грандиозный ремонт
В одном из особняков Медведчука – в Пуще-Водице под Киевом – в дни перед началом войны завершался грандиозный ремонт

Самое ценное Оксана Марченко вывезла

Как рассказали нам правоохранители, это имущество – уже второе по счету, которое арестовывается по решению суда.

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"Это вторая часть их имущества, которое арестовывается судом. Что касается яхты, то это уже также вторая, которая арестована (первая, которая была арестована входит в пятерку крупнейших яхт мира – Авт.). Что касается арестованных квартир, то они, по нашей информации, находятся в Закарпатской области, Львовской и в Киеве", – рассказали нам силовики.

При этом правоохранители не опровергли, что некоторые из арестованных киевских квартир расположены в доме №9а по улице Грушевского. Как известно, этот многоэтажный дом находится невдалеке от Верховной Рады Украины и стоимость здешнего жилья зачастую превышает $ 2 млн.

На уточняющий вопрос о том, что было обнаружено в жилье, принадлежащему семье Медведчука, силовики ответили нам так: "Вагон-ресторан, который показывали в соцсетях, арестован. Самое ценное Оксана Марченко, конечно, вывезла на двух авто. Но размеры авто не позволили вывезти все драгоценности, которые она хотела вывезти".

Пулмановский вагон в особняке Медведчука попал в первую партию конфискованных активов
Пулмановский вагон в особняке Медведчука попал в первую партию конфискованных активов

Раритетными авто не интересовался

По спискам имущества Медведчука можно составить представление о его предпочтениях. Так, оказывается, кум Путина любил автомобили премиум-класса и покупал их десятками. Но предпочитал исключительно новые. Янукович, например, собирал ретро-автомобили.

"Автомобили премиум-класса – Mercedes, Range Rover и другие. Раритетных нет. Недвижимость – в Киеве, Киевской, Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Николаевской областях", – сообщила нам спикер ГБР Ольга Чиканова.

Причем арестовано еще далеко не все. Источники в правоохранительных органах сообщают, что поиски имущества Медведчука продолжаются. Нам сказали: "По имеющейся информации, будет еще и третья очередь. Разыскиваем то, что еще может им принадлежать".

Почти ничего неизвестно о бизнесе Медведчука. Кроме, конечно, знаменитой государственной трубы, которую Медведчук чудесным образом прибрал к рукам и по которой качал дизель в Европу. Откуда у публичного политика, притом оппозиционного, могут появиться средства на все эти квартиры, машины, вагоны-рестораны, остается только гадать.

Интересно, понимают ли в России, преданным другом которой Медведчук себя выставлял, что все эти дома, яхты и тачки вероятно были приобретены на средства, которые российский фюрер направлял на распространение в Украине российских идей? Деньги могли быть присвоены, а как результат работы, кремль получал фальшивые соцопросы от придворного политолога Медведчука Михаила Погребинского, где утверждалось, что 46% украинцев поддерживают путина.

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