Мер Мелитополя рассказал, когда ВСУ освободят город от оккупантов

Иван Федоров назвал одну из основных проблем на сегодня

Иван Федоров заявил, что Украине удастся восстановить свою государственность на территории Мелитополя. / Фото: Укринформ, Коллаж: Сегодня

Мелитополь будет освобожден от российских захватчиков в ближайшие недели-месяцы. Приоритетом государственной политики является деоккупация временно оккупированных территорий Запорожской области.

Об этом сказал в своем видеообращении городской голова Мелитополя Иван Федоров, прокомментировав вчерашний визит президента Владимира Зеленского в область.

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"Я четко понимаю, что в ближайшие недели-месяцы город Мелитополь будет деоккупирован. И нам удастся восстановить украинскую государственность на территории нашего города. Именно в этом уверил Владимир Зеленский, и мы верим в наши героические ВСУ", – отметил мэр.

В подтверждение этого, по его словам, есть факт – три дня назад с территории Мелитопольского района – почти со всех блокпостов – рашисты уже уехали.

"Уехали потому, что наши героические военные делают все возможное и невозможное, чтобы как можно быстрее очистить нашу территорию от рашистских захватчиков. Также несколько дней назад даже с Васильевки рашисты переместились в сторону Зеленого Гая, боясь наступления наших украинских военнослужащих", – рассказал Федоров.

Мэр также назвал одну из основных проблем, которая сегодня есть в городе, – отсутствие украинской связи и вообще интернета:

"Сегодня есть только возможность с помощью российских карточек. Мы напишем места, где можно сегодня коммуницировать", – отметил он.

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Напомним, во временно оккупированном Мелитополе коллаборанты начали бороться за "власть". У очередного ставленника оккупантов отбирают бизнес. Реалии "русского мира" ощутил на себе местный бизнесмен Тарас Генов.

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