Седьмой пакет санкций против РФ на подходе — детали от Подоляка

Советник главы ОП рассказал, каких действий в отношении России хочет Украина

Следующие санкции заблокируют российские банки, говорит Подоляк / Фото: Коллаж: Сегодня

Седьмой пакет санкций против России на подходе. Возможно блокирование российских банков, таких как Сбербанк и Газпромбанк. А шестой пакет в любом случае будет работать, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии корреспонденту каналу Украина 24.

"Весь цивилизованный мир поддерживает Украину. Поэтому для нас принципиально, чтобы шестой пакет санкций, в который входит прямое и непрямое энергетическое эмбарго, был в действии. Что это такое? Сегодня уже много кораблей с российской нефтью стоит без возможности зайти в любые другие порты. Мы хотим, чтобы все российские корабли не могли зайти в любой порт. Почему? Потому что сегодня ключевой доход, который Россия получает, — это доход от нефтяных контрактов. Это каждый день мы имеем миллион, два, три, десять миллионов долларов, которые получает российская армия и потом нас бомбит. Поэтому в любом случае шестой пакет будет работать", — сказал он.

Подоляк рассказал, что новые санкции выполнят желание самой России отгородиться от всего мира.

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"Седьмой пакет будет на подходе. Он будет иметь возможность, я так понимаю, заблокировать все российские банки, включая Сбербанк, Газпромбанк, через которые сегодня идут расчеты. Российская Федерация сама говорит, что для них (россиян) не существует никакого цивилизованного мира. Они хотят жить за железным занавесом. Так сделайте им этот занавес! Ну хотят люди жить в лагере — пусть живут, почему мы им мешаем? Что для этого надо: запретить им возможность торговать на глобальных рынках. Тогда у них не будет денег и они не смогут оплачивать все свои прихоти. Все, очень простой подход", — сказал он.

Санкции против России

4 мая Европейский Союз определился с шестым пакетом санкций против России. Он предусматривает эмбарго на сырье агрессора, а также предоставление Венгрии и Словакии срока до конца 2024 года для отказа от российской нефти – это на два года больше, чем для остальных стран ЕС.

Также пакет предусматривает добавление в список подсанкционных лиц высокопоставленных военных и чиновников из РФ, совершивших военные преступления в Буче и ответственных за осаду Мариуполя.

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Среди других важных шагов – "десвифтизация" Сбербанка, являющегося крупнейшим банком России и сосредотачивающего 37% банковского сектора. Под удар попадут еще два крупных российских банка, важных для финансовой системы агрессора, – всех их отключат от системы SWIFT.

Против трех крупных государственных вещателей России также будут введены ограничения. Они больше не смогут распространять свой контент в какой-либо форме на территории ЕС.

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