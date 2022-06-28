Монастырский выяснил имена стервятников Путина, которые ударили по ТЦ Кременчуга

Российским оккупантам грозит пожизненное заключение

Денис Монастырский узнал, кто из подчинения Путина атаковал Кременчуг. Фото: коллаж "Сегодня"

Глава МВД Украины Денис Монастырский заявил, что правоохранители уже установили имена летчиков России, которые ударили по торговому центру в Кременчуге. Сейчас приступили к делу по факту ракетного удара. Статья УК предусматривает пожизненное заключение.

Об этом Монастырский сообщил во время брифинга в Кременчуге.

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По его словам, за это преступление будет наказан не только Путин, но и непосредственные исполнители. Уголовное производство ведет СБУ.

"Аналитики СБУ и Национальной полиции установили, какой именно полк российской авиации совершил это преступление. Уже есть первые имена летчиков, которые взлетали на Ту-22 и совершили роковые выстрелы", – заявил Монастырский.

Также он отметил, что сейчас известно о 18 погибших, 21 человек считается пропавшим без вести. К врачам обратились 59 раненых, 25 были госпитализированы, 1 человек скончался в больнице.

Подробности ракетного удара по Кременчугу

В понедельник, 27 июня, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кременчугу Полтавской области.

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Впоследствии мэр сообщил, что ракетный удар пришелся в очень людное место, которое на 100% не имеет отношения к военным действиям. Есть погибшие и раненые. Позднее стало известно, что речь идет о ТЦ "Амстор".

Число жертв ракетного удара за ночь возросло до 18. Как сообщает пресс-служба ГСЧС, в результате атаки остается 59 пострадавших. 25 человек госпитализировали, один из них умер в больнице.

По состоянию на утро 28 июня поисково-спасательные работы продолжаются, осуществляется разборка поврежденных строительных конструкций с помощью тяжелой инженерной техники и средств малой механизации.

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Также напомним, лидеры G7 и ООН отреагировали на удар по Кременчугу.