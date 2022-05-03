Папа Франциск не верит в быстрое окончание войны, Джонсон верит в нашу победу – главные цитаты мировых лидеров 3 мая

В Лондоне гордятся помощью в борьбе с диктатурой, в ЕС готовы вводить новые санкции

В мире продолжают внимательно следить за происходящим в Украине и высказываться в нашу поддержку.

Сайт "Сегодня" собрал самые важные высказывания мировых лидеров о событиях в Украине и вокруг нее.

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Наш друг Борис

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил перед Верховной Радой, заверил в своей дружбе и сообщил о поставках нового оружия.

"Мы в Великобритании пойдем за вами: вы – ведете впереди, а мы – ваши преданные друзья. Мы этим гордимся. И я горжусь тем, что наш посол вернулась в Киев и снова начало работать наше посольство. Мы усиливаем и ускоряем помощь Украине, работая с более чем десятком стран, которые поставляют вам вооружение", – заверил премьер Великобритании.

Политик также затронул тему следа в мировой истории сегодняшней борьбы Украины за свободу.

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"Об этом будут рассказывать внукам и правнукам, что украинцы научили целый мир, что брутальные потуги агрессора ничего не могут причинить народу, который избрал свободу. Они скажут, что украинцы своим упорством, своей жертвой доказали, что пушки и танки не могут подавить борющуюся за свою независимость нацию. Вот почему я верю и знаю, что Украина победит", – сказал Борис Джонсон.

Наши друзья из США

Продолжаются разговоры о визите в Украину нашего американского друга Джозефа Байдена.

"Я знаю, что президент Байден хотел бы посетить Украину, но на данный момент таких планов в работе нет", – сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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"Мы возвращаемся в США, вдохновленные нашими обязательствами, и продолжаем нашу работу по дальнейшей поддержке Украины, чтобы демократия победила диктатуру", – заявила спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси после приезда из Киева.

Наши друзья в ЕС

Глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что новый пакет санкций против России уже на подходе.

"Я уверен, что Совет ЕС неизбежно введет дальнейшие санкции, особенно в отношении российской нефти", – сообщил он.

Папа Римский

"Недостаточно воли для мира. Я настроен пессимистично, но мы должны сделать все возможное, чтобы остановить войну", – заявил Папа Римский Франциск в интервью Corriere della Sera.

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