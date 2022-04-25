На Пасху оккупанты вели мощные обстрелы всей Луганской области – Гайдай

В Луганской области на Пасху российские военные третий раз попали в нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщил в Telegram-канале глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"В воскресенье вся область оказалась под мощными обстрелами россиян. Сгорели три многоэтажки и четыре частных дома. Из-за вражеского обстрела в ДТП попали несколько автомобилей, некоторые машины загорелись. Поэтому спасали людей не только разбирая завалы, но и из транспортных средств", – рассказал Гайдай.
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По его словам, оккупанты уже третий раз попали в нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске.
Больше всего от российских военных на Пасху пострадали Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Горное.
"В Лисичанске повреждены две многоэтажки и по меньшей мере два частных дома. В Северодонецке – многоэтажка и хозяйственные постройки рядом. В Рубежном и Горном – дома", – отметил Гайдай.
Ситуация в Луганской области
- В Горской громаде Луганской области из-за обстрелов оккупантов перебит магистральный газопровод, горела трансформаторная подстанция.
- Авиационные удары и артиллерийские обстрелы российских оккупантов повлекли за собой разрушение и повреждение около 25 многоэтажных и частных жилых домов.
- Более 100 жителей Попасной Луганской области умерли из-за российских военных. Также оккупанты контролируют почти половину города. Именно из-за этого эвакуация мирных жителей очень усложняется.
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