НАТО готово передать Украине оружие для защиты от нового наступления РФ – Столтенберг

По словам генсека, Москва не отступает от своих амбиций в Украине

НАТО может передать новое оружие в Украину. Фото: коллаж "Сегодня"

НАТО заявило о готовности дальнейшей вооруженной поддержки Украины. Это связано с усилением наступления РФ на востоке и юге нашей страны.

Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает "Европейская правда".

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По словам генсека, Москва не отступает от своих амбиций в Украине.

"Теперь мы наблюдаем значительный отход войск от Киева для перегруппировки, перевооружения и пополнения запасов, а также переключения их внимания на восток. В ближайшие недели мы ожидаем дальнейшего наступления России на востоке и юге Украины, чтобы попробовать захватить весь Донбасс и создать сухопутный мост в оккупированный Крым", – сказал Столтенберг.

Он отметил, что министры иностранных дел НАТО на встрече обсудят, какую дальнейшую поддержку они могут оказать. По словам Столтенберга, союзники решительно настроены оказывать дальнейшую поддержку Украине, включая противотанковые средства, системы ПВО и другую технику.

НАТО также рассмотрит поддержку Украины в сфере киберзащиты и защиту от химических и биологических угроз.

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Столтенберг добавил, что на встрече министров Альянса глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ознакомит министров с последней информацией, в частности расскажет о ходе переговоров с Москвой. Североатлантический совет соберется на встречу 6-7 апреля.

Украина получит столько оружия от союзников НАТО, сколько будет необходимо – Столтенберг

Союзники по НАТО будут поставлять оружие Украине так долго, как это будет необходимо. Все из-за того, что страна ведет войну за свободу, демократию и общие ценности. Об этом сообщил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

"Мы должны продолжать поставлять оружие Украине так долго, как это будет необходимо. Это чрезвычайно важно, потому что Украина ведет войну за свободу, демократию, наши общие ценности", – сказал Йенс Столтенберг.

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