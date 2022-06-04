Норвежские САУ уже на передовой: Залужный впервые показал их в работе (фото)

Главнокомандующий ВСУ назвал ключевое отличие нового оружия от советских образцов

Гаубицы М109А3 имеют больший калибр и более мощный боеприпас. / Фото: Коллаж: Сегодня

Самоходные гаубицы М109А3, предоставленные в пределах международной технической помощи Норвегией, уже на передовой. Новое оружие с высокой точностью поражает цели и уничтожает врага.

Об этом в Telegram-канале написал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

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Новое оружие на передовой

"Как отмечают мои артиллеристы, ключевое отличие этих пушек от советских образцов – то, что они сделаны для людей. Несмотря на то, что эти самоходные гаубицы были изготовлены еще в 1960-70-х годах, у них уже вместо рычагов – руль, вместо механической – коробка автомат. На зимнее время, когда возможно обморожение корпуса, разработчики слегка прорезинили его, чтобы экипаж не скользил. Солдаты радовались даже таким простым элементам, как наваренные по краям башни корзины для личных вещей", – отметил Залужный.

Кроме этого, он сообщил, что гаубицы М109А3 имеют больший (по сравнению с советскими аналогами) калибр и более мощный боеприпас. В то же время дальность стрельбы составляет до 22 км.

"Но в дальнейшем мы можем использовать активно-реактивные снаряды, которые увеличивают это расстояние. Опытные артиллеристы отмечают также удобство зарядов, которые являются герметичными и абсолютно идентичными, что влияет на точность разлета при выстрелах. Мои люди с легкостью за одну неделю овладели М109А3", – заявил главнокомандующий ВСУ.

Среди прочего, Валерий Залужный поблагодарил норвежский народ за помощь и отметил, что рассчитывает на дальнейшую поддержку стран-партнеров в средствах огневого поражения противника, чье преимущество в артиллерии и реактивных системах залпового огня является главной причиной потерь Украины. По его словам, без немедленных поставок дальнобойной артиллерии и РСЗО Украине все сложнее сдерживать агрессора.

Фото – t.me/CinCAFU. Фото – t.me/CinCAFU. Фото – t.me/CinCAFU. Фото – t.me/CinCAFU. Фото – t.me/CinCAFU. Фото – t.me/CinCAFU. Фото – t.me/CinCAFU. Фото – t.me/CinCAFU. 1 /8

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Напомним, военный эксперт Олег Жданов заявлял о том, что Запад в скором времени предоставит Украине небольшое количество дальнобойных реактивных систем залпового огня, которые помогут ВСУ выровнять ситуацию на отдельном участке фронта.

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