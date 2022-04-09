Оккупанты ночью нанесли ракетный удар по Миргороду: двое пострадали

Этой ночью, с 8 по 9 апреля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по инфраструктуре в Миргороде Полтавской области.
Об этом сообщил в Telegram начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.
Какая ситуация
"Значительные разрушения. К сожалению, два человека пострадали. Они получают всю необходимую помощь", – написал он.
Напомним, 2 апреля российские военные обстреляли Миргород. Из-за ракетного удара был поврежден аэропорт и вспыхнул состав горюче-смазочных материалов.
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