Оккупанты ночью нанесли ракетный удар по Миргороду: двое пострадали

Истории подвигов

Максим - 11-летний переселенец из города Покровск (Донбасс). Переехав в Черновцы, парень решил помочь маме и украинским военным. Он написал объявление о том, что хочет работать: и сейчас носит людям воду, выносит мусор, выгуливает домашних животных… А они ему платят - кто сколько может. Он с мамой уже решили, что все заработанное отдадут на нужды армии.

Слава Україні!