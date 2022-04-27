Оккупанты обстреливают Сумскую область из минометов

Российские оккупанты провокационно обстреливают Сумскую область. Враг использует минометы.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
Подробности
"Эсманская громада. Россия снова провокационно обстреливает наши территории из минометов. Более полусотни "прилетов" за последние полчаса", — сообщил Живицкий.
Он отметил, что в настоящее время потери людей от обстрелов уточняются.
Далее по теме
На Востоке ВСУ уничтожили 75 оккупантов
В течение суток, 27 апреля, украинские военные уничтожили 75 российских оккупантовна Востоке. Бои продолжаются.
Украинские защитники уничтожили:
- личного состава – 75;
- БМП – 1;
- АТ – 2;
- БПЛА – 2.
"Мы из Украины! Сегодня ночью одной украинкой стало больше! P.S. Христос Воскрес!"