Оккупанты обстреляли фенольный завод и жилые дома в зоне проведения ООС

Опасности для окружающей среды нет

4 апреля подразделения ГСЧС в ООС совершили 29 выездов. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты обстреляли в зоне проведения Операции объединенных сил фенольный завод.

Об этом сообщила в Facebook пресс-служба ООС.

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Какая ситуация

В ООС сообщили, что было зафиксировано семь попаданий в фенольный завод:

"Во время них были повреждены: три ректификационных колонны; три сборника товарной продукции, межэтажные перекрытия сооружения перегонки масла, материальные трубопроводы, вагон цистерна и металлические сооружения. Опасности для окружающей среды нет".

Кроме этого, в течение 4 апреля подразделениями ГСЧС, входящими в группировку Объединенных сил, было совершено 29 выездов на преодоление последствий российской агрессии – ликвидировано 11 пожаров. Как отмечается, спасен один человек и обнаружены 28 взрывоопасных предметов.

Также в ООС заявили о разрушении зданий и травмировании людей в результате ведения боевых действий:

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в результате обстрела населенного пункта Новоселка был ранен местный житель;

в результате обстрела населенного пункта Георгиевка были ранены трое граждан и поврежден жилой дом;

в результате обстрела населенных пунктов Нью-Йорк и Торецк были повреждены пять жилых домов.

В то же время в результате мощных обстрелов населенного пункта Северодонецк повреждены четыре объекта, из них состав запчастей, хозяйственные постройки, гаражи, объекты инфраструктуры, автомобили.

Эвакуация населения

Также в ООС сообщили, что из Донецкой области эвакуированы 63 человека, из них 3 ребенка из населенного пункта Угледар, Луганской области – 970 человек из населенных пунктов Рубежное, Северодонецк, Лисичанск, Попасное, Кременная, Горное.

Всего в период с 24.02.2022 эвакуировано из населенных пунктов Луганской области около 24 676 человек, из населенных пунктов Донецкой области – около 6735 человек.

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Напомним, советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что Украину ждет вторая фаза войны, которая никак не начнется, а после ее начала еще две недели продлятся мощные бои.

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