Жданов спрогнозировал, когда закончится война в Украине

На продолжительность войны может повлиять то, что освобождение территорий будет происходить медленнее, чем представляют украинцы

Жданов о войне в Украине / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, что украинцам следует настроиться на длительные боевые действия. Горячая фаза войны может закончиться через четыре-пять месяцев. По словам эксперта, освобождение территорий будет происходить медленнее, чем представляют граждане.

Об этом Жданов сказал в интервью с телеведущим Владимиром Полуевым на Youtube-канале Украина 24.

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"Прогноз не меняется, я думаю, что это на несколько месяцев. Да, горячая фаза может там через четыре-пять месяцев закончиться, но не раньше", – сказал Жданов.

Жданов согласен с мнением Бориса Джонсона, который недавно заявил, что война в Украине будет продолжаться до 2023 года. Эксперт считает, что премьер-министр Великобритании имел в виду самое начало 2023 года, а не его конец. Такая продолжительность боевых действий может повлиять на то, что освобождение территорий будет происходить медленнее, чем представляют простые граждане.

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"Соглашусь с оценкой Бориса Джонсона, о том, что до 2023 года мы еще будем в этой войне. Прогноз остается. В любом случае, горячая фаза до нескольких месяцев – это точно. Потому что наступление будет гораздо медленнее, чем оборонная часть идти, наступать гораздо сложнее", – подчеркнул Жданов.

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