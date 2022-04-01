Отвод российских войск от Киева и битва за Мариуполь: ситуация в Украине 1 апреля

Президент Зеленский уверен, что украинцы уже должны думать о послевоенном будущем

Российские войска отходят от Киева, тем временем ситуация в Мариуполе - сложная. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине 37-й день войны с Россией. В ночь на 1 апреля президент страны Владимир Зеленскийобратился к гражданам, отметив, что российские оккупанты планировали захватить Украину за 3-5 дней, но "мы стоим у будем бороться дальше".

Сайт "Сегодня" собрал главные утренние события 1 апреля.

Реклама

Зеленский призвал проявлять сдержанность и думать о будущем Украины

Президент Владимир Зеленский заявил в видеообращении, что не смотря на то, что война еще не закончилась, украинцы должны думать о том, какой Украина будет после войны.

"Захватчики пытаются ворваться и закрепиться в нашем доме. С разных сторон – с земли, с неба с моря. Лезут, летят, плывут... Но наши земли постепенно освобождаются, но мы должны осознавать, что для российских военных – это часть тактики. Мы знаем, что они планируют. Они убираются с тех направлений, где мы их бьем, чтобы сосредоточиться на других, очень важных. На тех, де нам будет очень сложно. Поэтому очень важно проявлять сдержанность. Впереди еще будут битвы... Как бы там ни было, мы все должны думать о будущем. О том, какой Украина будет после этой войны. Как мы с вами будем жить. Ведь это и есть война за наше будущее. Это война за нашу жизнь", – сказал президент.

Австралия отправит Украине бронетранспортеры

После выступления по видеосвязи президента Украины Владимира Зеленского 31 марта перед парламентариями Австралии, правительство страны решило отправить в нашу страну бронетранспортеры собственного производства. Об этом 1 апреля заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, сообщает CNN.

Реклама

"Мы не просто посылаем наши молитвы, мы посылаем наше оружие, мы посылаем наши боеприпасы, мы посылаем нашу гуманитарную помощь, мы посылаем все это и бронежилеты. Также мы собираемся отправить наши бронетранспортеры Bushmaster. И мы отправим их туда на наших самолетах C-17", – заявил глава правительства.

Австралия поможет Украине военной техникой / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия продолжает отводить войска от Киева в сторону Беларуси

Российские войска продолжают частичный отвод подразделений с севера Киевской области в сторону границы с Беларусью. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке 1 апреля.



"Фиксируется движение смешанных колонн техники разного количества. В составе колонн также гражданские транспортные средства (грузовики, автобусы, микроавтобусы, легковые автомобили), которые были угнаны российскими захватчиками во время временного занятия территорий. Кроме того, противник производит вывоз имущества, которое было награблено", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что на Донецком и Луганском направлениях ВСУ за сутки отбили 7 вражеских атак и уничтожили 3 танка, 2 бронетранспортера, 2 единицы автомобиля и две артиллерийские системы. Также сбит БПЛА типа Орлан-10.

Реклама

Оккупанты покинули Броварской район Киевской области

Российские войска полностью вышли из Броварского района, который граничит с Киевом и Черниговской областью. Об этом сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко в эфире новостного военного телемарафона #UAразом.

"Касательно Броварского района, действительно российские оккупанты покинули весь Броварской район. На сегодняшний день будет осуществляться определенная зачистка Вооруженными силами Украины от оккупантов, от вражеской техники, возможно, заминированных мест", – сказал Сапожко.

В то же время он отметил, что много людей уже вернулось в город

"Все нормально, город и жил своей жизнью, горожане жили своей жизнью, готовились к определенной обороне, мы и сегодня готовы к обороне. Очень много людей вернулось в город и сегодня мы видим начало работы малого и среднего бизнеса, открываются предприятия, открываются магазины, открываются павильоны… Если бы было опасно, мы бы предупреждали своих горожан. А так как у нас была надежная защита Вооруженными силами Украины, мы всегда говорили о том что у нас все спокойно", – сказал Сапожко.

Российские войска полностью вышли из Броварского района. Фото: коллаж "Сегодня"

Мариуполь остается закрытым для въезда и опасным для выезда

Мариуполь остается закрытым для въезда и опасным для выезда личным транспортом. Об этом 1 апреля сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Мариуполь. Город остается закрытым для въезда и очень опасным к выезду собственным транспортом. К тому же оккупанты со вчера категорически не пропускают никакие гуманитарные грузы, даже в малых объемах, в город. До сих пор остаются непонятными причины таких действий, но наши прогнозы остаются неутешительными. Мы не видим реального желания россиян и их сателлитов относительно предоставления возможности мариупольцам эвакуироваться на контролируемую Украиной территорией", – отметил Андрющенко.

По его словам, сейчас люди, которые ранее выехали из Мариуполя, садятся в эвакуационные автобусы из Бердянска в Запорожье. Предварительно колонна загружена на 50%. Андрющенко подчеркнул, что основная проблема снова состоит в том, что оккупанты не пропускают автобусы в Бердянск. Он добавил, что утром мариупольцы "почти мирным штурмом" преодолели сопротивление россиян по пропуску людей из Бердянска. Для обратного движения из Запорожья в Бердянск также сформирована колонна, которая уже собирается отправиться в Бердянск.

Местные жители нуждаются в защите / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Напомним, 31 марта российские оккупанты не пропустили в Бердянск автобусы, которые должны были вывезти из Мариуполя мирных жителей. Ни в Бердянск, ни в Мариуполь, ни в поселок на окраину Приморского города.

Также сайт "Сегодня" сообщал, что в случае, если падет Мариуполь, в плену у оккупантов окажутся 100 тысяч мирных жителей.