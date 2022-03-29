Россия планирует максимально уничтожить инфраструктуру Украины – Денисенко

По словам советника министра внутренних дел Украины, у российской армии большой резерв боеприпасов и ей есть чем стрелять

Вадим Денисенко рассказал про планы РФ в Украине / Коллаж "Сегодня"

Россия планирует максимально уничтожитьинфраструктуру Украины и ее государственность. Однако также фиксируются десятки отказов россиян заходить на территорию нашей страны.

Об этом сообщает советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

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Детали

"Продолжаются бои. Пока слова россиян, что они снизят интенсивность боевых действий, только слова. В Мариуполе бои все время У них в планах прежде всего уничтожение государственности. Других стратегий я у них не вижу", – утверждает Вадим Денисенко.

По словам советника, у российской армии еще есть чем стрелять. Оккупанты имеют большой резервы боеприпасов. Однако россияне отказываются заходить на территорию Украины.

"Мы фиксируем десятки отказов россиян заходить на территорию Украины. Но все они меняются. Те, кто 3 недели назад был растерян, сейчас может быть более жестким. У них есть приказы стрелять в мирных. Сейчас Россия старается максимально уничтожать инфраструктуру, а затем вводить войска", – добавил Вадим Денисенко.

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Ситуация в Украине

Россия выводит отдельные подразделения своих вооруженных сил на территории Киевской и Черниговской областей. При этом сохраняется высокая угроза нанесения российскими оккупантами ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры.

Сейчас у противника возникла проблема с проведением ротации. Известно, что только на Тихоокеанском флоте Вооруженных сил РФ не могут укомплектовать даже одну батальонно-тактическую группу, потому что личный состав отказывается участвовать в так называемой специальной операции.

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