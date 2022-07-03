Оккупанты продвинулись вперед на двух направлениях на Донбассе – Генштаб ВСУ (видео)

Россия также продолжает наносить ракетные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры

Генштаб ВСУ отчитался о ходе боевых действий в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты продолжают вести активные боевые действия на Донбассе. На Краматорском направлении враг форсировал реку Северский Донец и пытается развить успех. На Лисичанском направлении войска РФ взяли под контроль село Золотаревка. На Бахмутском направлении ВСУ успешно отразили штурм, противник понес потери.

Об этом сообщает в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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Противник продолжает наносить ракетные удары по гражданским объектам на территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в положении и характере деятельности вооруженных сил республики Беларусь не отмечается.

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На Северском направлении враг обстрелял из артиллерии и минометов районы приграничных населенных пунктов Бачевск и Волковка Сумской области.

На Харьковском направлении основные усилия оккупанты сосредоточивают на недопущении продвижения украинских войск в направлении государственной границы. Противник произвел артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Золочев, Крестище, Малиновка, Черкасская Лозовая и Чеполь.

На Славянском направлении враг обстрелял из артиллерии территории неподалеку от Долины, Курульки, Богородичного, Адамовки и Гусаровки. Украинские подразделения отразили штурм в направлении Пасека – Долина.

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На Краматорском направлении противник форсировал реку Северский Донец, пытается развить успех и овладеть Белогоровкой. Продолжает огневое воздействие на подразделения украинских войск с целью сковывания их действий. Артиллерийские обстрелы зафиксированы вблизи Григоровки и Белогоровки.

На Лисичанском направлении враг производит обстрелы из ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Золотаревка и Верхнекаменка. Вел штурмовые действия в направлении Золотаревки и взял под контроль населенный пункт.

На Бахмутском направлении оккупанты обстреливают из артиллерии районы Соледара, Покровского, Бахмута и Клиново.

Наступательные действия по направлению Нырково – Берестово украинские воины успешно отбили. Также враг безуспешно пытался провести разведку боем в направлении Васильевка – Берестово. Вел штурмовые действия на направлениях Вовчеяровка – Спорное и Николаевка – Спорное. Понес значительные потери и отошел.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях с целью сковывания действий подразделений ВСУ противник произвел артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Авдеевка, Пески, Новомихайловка, Времевка, Гуляйполе, Чаривное. Нанес авиаудары недалеко от Каменки, Авдеевки и Шевченко.

На Южнобужском направлении враг сосредотачивает усилия на недопущении продвижения подразделений сил обороны на вероятных направлениях наступления. Принимает меры по логистическому обеспечению войск и совершенствует инженерное оборудование позиций.

Агрессор продолжает наносить ракетные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры на Николаевском направлении с целью снижения наступательных способностей украинских войск.

ВСУ оставили Лисичанск

После тяжелых боев за Лисичанск украинские военные были вынуждены отойти с занимаемых позиций и рубежей.

"В условиях кратного превосходства российских оккупационных войск в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и личном составе продолжение обороны города привело бы к роковым последствиям. Для сохранения жизни украинских защитников было принято решение об отходе", – говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны-агрессора Владимиру Путину об "освобождении ЛНР" – захвате всей территории Луганской области.

По его словам, в результате "успешных боевых действий" установлен "полный контроль" над городом Лисичанск и соседними населенными пунктам.

В то же время советник министра обороны Украины Юрий Сак заявил, что Лисичанск не находится под "полным контролем" оккупантов, несмотря на заявления России, что город взят.