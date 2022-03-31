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Оккупанты пытаются создать "республики" на временно захваченных территориях – Генштаб

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31 марта, 07:46
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Начались тридцать шестые сутки противостояния украинского народа российскому военному вторжению
Россияне хотят заставить местное население оккупированных территорий перейти на сторону РФ
Россияне хотят заставить местное население оккупированных территорий перейти на сторону РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

РФ планирует сформировать на временно занятых территориях Украины оккупационные органы власти. Для реализации сценария по созданию на территории Херсонской области очередной псевдореспублики задействовали сотрудников Федеральной Службы безопасности РФ. Они проводят "разъяснительную работу" с местными органами власти и населением.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.

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"По предворительной информации, на территории РФ производится отбор сотрудников силовых структур, прокуратур и судов, которые в дальнейшем будут направлены на территорию Украины" , – говорится в сообщении.

Для реализации сценария по созданию на территории Херсонской области очередной псевдореспублики отмечается работа сотрудников Федеральной Службы безопасности Российской Федерации, 652 группы информационно-психологических операций и офицеров 12-го главного управления Генштаба РФ.

Основным направлением деятельности указанных подразделений является проведение "разъяснительной работы" с местными органами власти и населением. Информационное сопровождение осуществляется путем демонстрации видеосюжетов с подставными лицами.

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Морально-психологическое состояние военных РФ

Морально-психологическое состояние войск противника остается низким и имеет тенденцию к ухудшению.

"По предварительной информации, в подразделениях 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа, в связи с неисполнением приказа о ведении боевых действий, от должностей отстранены два командирова взводов. Для проведения разъяснительной работы, в район выполнение боевых заданий БТГр части в Ясиновке Донецкой области, запланировано прибытие заместителя командира бригады по военно-политической работе", – говорится в сообщении.

В соединениях и частях Балтийского флота, в том числе 79-й отдельной мотострелковой бригады 11-го армейского корпуса, отмечаются многочисленные случаи отказа в дальнейшем прохождении службы и нежелание подписывать контракты военнослужащими срочной службы.

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Перегруппировка подразделений

На территории Республики Беларусь зафиксировано перемещение военной техники Вооруженных Сил Российской Федерации, вероятно, в целях перегруппировки подразделений, а также создания резерва для восполнения потерь в живой силе, вооружении и технике действующих на территории Украины группировок.

На оставленных врагом территориях Киевской области фиксируются редкие случаи минирования территории и зданий местных жителей.

Отражение вражеских атак

"Группировка Сил обороны продолжает ведение оборонной операции на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях. Во всех направлениях противник успешно сдерживается Вооруженными Силами Украины, на отдельных – наши войска осуществляют успешные контратаки", – говорится в сообщении.

Украинские защитники на Донецком и Луганском направлениях в сутки отразили 5 вражеских атак. Наши воины уничтожили 10 танков, 18 единиц бронированной и 13 единиц автомобильной техники, 15 артиллерийских систем. Противник понес потери и в живой силе.

Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки было поражено 7 воздушных целей – 4 самолета, БПЛА и 2 крылатые ракеты. Авиация Воздушных Сил продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по местам скопления техники и живой силы врага.

Генштаб обновил данные о потерях РФ

Общие потери российских оккупантов в войне против Украины по состоянию на 30 марта достигли 17 300 человек, а также ВСУ уничтожили 1723 бронированных машин оккупантов и 605 танков. Об этом пишет пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 30.03 ориентировочно составили:

  • личного состава – 17 300 человек,
  • танков ‒ 605 ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 1723 ед,
  • артиллерийских систем – 305 ед,
  • РСЗО – 96 ед,
  • средств ПВО – 54 ед,
  • самолетов – 131 ед,
  • вертолетов – 131 ед,
  • автомобильной техники – 1184 ед,
  • корабли /катера – 7 ед,
  • цистерн с ГСМ – 75,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 81.
  • Специальная техника – 21.
  • Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", – добавили в сообщении.

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Данные на 10:00 30 марта
ПОТЕРИ РОССИИ
1
Личный состав Личный состав
17300
2
Самолеты Самолеты
131
3
Вертолеты Вертолеты
131
4
Танки Танки
605
5
ББМ ББМ
1723
6
Артиллерия Артиллерия
305
7
Средства ПВО Средства ПВО
54
8
РСЗО РСЗО
96
9
Цистерны ГСМ Цистерны ГСМ
75
10
БПЛА БПЛА
81
11
Катера Катера
7
12
Транспорт Транспорт
1184
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