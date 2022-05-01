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Генштаб ВСУ: Враг пытается прорвать оборону на Кураховском направлении

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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1 мая, 07:55
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Идут 67-е сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению
Военные РФ. Фото: коллаж "Сегодня"
Военные РФ. Фото: коллаж "Сегодня"

Продолжается ведение полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины и наступательных действий в Восточной операционной зоне. Для наращивания темпов наступательной операции командование вооруженных сил РФ продолжает принимать меры по усилению ударного потенциала собственных войск. В приграничные с Украиной районы железнодорожными путями перебрасывается снятое с хранения в Западном, Центральном, Восточном военных округах и северном флоте вооружение и военная техника.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Существенных изменений в ситуации по указанным направлениям не произошло. Определенные подразделения вооруженных сил республики продолжают прикрытие границы в Брестской и Гомельской областях.

Сохраняется угроза нанесения противником ракетных ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры по всей территории Украины с территории республики Беларусь, а также осуществление противником провокаций на указанном участке государственной границы Украины.

На Северском направлении подразделения врага совершили обстрелы позиций наших войск с территории Брянской области.

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На Слобожанском направлении группировка противника продолжает наносить авиационные удары и огненное поражение артиллерией по Харькову. Оккупанты проводят наступательные действия в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск.

Продолжается усиление ударной группировки противника. В определенные районы перемещено до 300 единиц вооружения и военной техники и прибыло около тысячи мобилизованных лиц с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. С целью противовоздушного прикрытия наступающих войск в четырех определенных районах противник развернул два зенитно-ракетных дивизиона вооруженных ЗРК Бук-М2 и ЗРК Тор-М.

На Донецком и Таврическом направлениях группировка войск противника ведет активные действия вдоль всего участка линии столкновения. Враг пытается проводить авиационные удары и огненное артиллерийское поражение позиций наших войск.

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На Лиманском направлении противник ведет наступление в направлении Крымки и Александровки.

На Попаснянском направлении оккупанты проводят штурмовые действия в направлении Новотошковское — Орехово. Закрепляются на достигнутых рубежах. В целях недопущения маневра наших сил и средств осуществляют их блокировку в определенных районах.

На Кураховском направлении, при поддержке артиллерии, враг пытается прорвать оборону наших подразделений в направлении Оленевка – Новомихайловка.

На Южнобугском направлении противник ведет боевые действия с целью выхода на административные границы Херсонской области и создания благоприятных условий для наступления на Николаев и Кривой Рог.

За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны поражены девять воздушных целей: два самолета Су-25 и семь БПЛА. Только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты девять атак врага, уничтожены восемь танков, одна артиллерийская система, двадцать четыре единицы боевой бронированной техники, одна специальная машина и пять автомобилей (два топливозаправщика включительно).

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Герої не вмирають!

Остановил врага на блокпосте теробороны… Блоха Юрий Игоревич – младший лейтенант ВСУ (доброволец), начальник обеспечения блокпостов Баштанского батальона теробороны (Николаевщина), до войны – футбольный тренер... Вместе с побратимами остановил технику врага, вступив в бой на блокпосте. Погиб от пуль российских оккупантов. Ему было 33 года. Герой Украины. Посмертно.

Героям слава!
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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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